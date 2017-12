/ Barinas.- Este miércoles 27 de diciembre, la cola de vehículos para comprar gasolina en la estación de servicio La Llanerita, una de las más concurridas en Barinas, era corta y corría rápido, lo que hacía pensar que la venta racionada de combustible estaba dando resultados, pero a las 10:30 de la mañana ya había cerrado por falta de producto.Una hora más tarde, los trabajadores de la bomba y funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) seguían esperando a que apareciera la gandola que les indicaron que estaba por llegar. No sabían la hora exacta y si en este día volverían a despachar gasolina.En la gasolinera de la avenida Cuatricentenaria, a la altura del barrio Las Colinas, los conductores en cola aseguraron que desde las 7:00 a.m. les estaban diciendo que ya iba a llegar la gandola con el combustible, pero a las 12:00 del mediodía, todavía no aparecía.Otras de las estaciones de servicios con gran demanda, La Soberana que está en diagonal al Comando de Zona 33 de la GNB, tampoco se encontraba despachando este miércoles, al igual que la gasolinera El Parque de la avenida Agustín Codazzi.En la estación del sector Don Samuel una gandola descargaba gasolina a media mañana y la cola era de pocos vehículos, mientras que en El Venezolano y La Nona de Alto Barinas la venta era normal.Del plan de venta racionada de gasolina en Barinas, que inició el pasado 24 de diciembre, solo ese día se vio gran parte de las estaciones de servicios laborando; al día siguiente no hubo despacho en la ciudad y el 26 de diciembre el trabajo no fue total.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi