/ Los últimos días de 2017 invitan a pensar en lo ocurrido. Fueron 12 meses inolvidables para Venezuela en materia deportiva, pues se consiguieron hazañas que en años anteriores eran difíciles de imaginar.Y es que cada acontecimiento quedará en la memoria de quienes tuvieron la oportunidad de vivir las glorias de aquellos que dejaron el nombre del país en lo más alto.El calendario está a punto de extinguirse. Solo queda citar aquellos momentos que sacudieron el deporte nacional y seguir aspirando a más gestas para 2018.Astro Más ValiosoLa ciencia ha desarrollado una teoría en la que explica que cada 200 años los astros se alinean con respecto al sol, causando grandes fenómenos en la Tierra.De baja estatura y sin estar dedicado a la astronomía José Altuve desarrolló un método para consolidarse como una de las estrellas más gigantes de las Grandes Ligas.El segunda base se coronó Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana tras conquistar la Serie Mundial con los Astros de Houston. Ganó su tercer título de bateo en cuatro años y por cuarta campaña seguida conectó 200 o más hits en ronda regular."Jugar una Serie Mundial y llegar hasta un séptimo juego es la mejor experiencia que me ha tocado vivir. Para todos los peloteros de las Grandes Ligas es un sueño, un honor, ganar el MVP", expresó mientras posaba con su tercer Premio Luis Aparicio (segundo consecutivo).También fue electo por unanimidad como el Mejor Latino de 2017 por la cadena ESPN y como el Atleta del Año por el Círculo de Periodistas Deportivos de Venezuela "He estado en varios lugares después de ganar la Serie Mundial, pero nada como estar aquí, con tu gente, en tu casa", comentó en la ceremonia realizada el 8 de noviembre.Reina mundialUn salto triple de 14.91 metros sirvió para que Yulimar Rojas destronara a su máxima rival, la colombiana Caterine Ibargüen, y conquistara el primer oro para Venezuela en un Campeonato Mundial de Atletismo.En aquella cita, Robeilys Peinado ganó la primera medalla para el país en un Mundial de Atletismo. La garrochista finalizó en el tercer lugar de la competencia."Estoy feliz. Es una emoción muy grande. Creo que siempre quise tener la dicha de lograr cosas importantes para mi país y ser recordada por eso", dijo Rojas en exclusiva a El Nacional Web mientras de su cuello colgaban dos preseas: el oro de Londres 2017 y la plata de Río 2016.Su pletórico 2017 fue premiado por la Federación Internacional de Atletismo con el Atleta Revelación del Año. Asimismo, fue la Mejor Atleta Femenina del Año por la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales."Sé que mi carrera apenas está comenzando. Seguiré trabajando para que me consolide más. Por eso, tengo muchas ganas de seguir alcanzando logros y felicidad para mi país", señaló en el encuentro desarrollado en la sede del Comité Olímpico Venezolano el 29 de agosto.Subcampeonato con sabor a gloriaMientras la Vinotinto absoluta vio frustrada de forma prematura su clasificación a Rusia 2018, la selección sub 20 fue la gran revelación del mundial juvenil que se llevó a cabo en Corea del Sur.Cuando Venezuela estaba sumida en protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro , en las que más de 120 ciudadanos perdieron la vida, Rafael Dudamel y sus muchachos le dieron una alegría inolvidable al país."Presidente, paremos ya las armas. Esos chicos que salen a las calles lo único que quieren es una Venezuela mejor, la que sonríe, que disfruta de la vida", aseveró el director técnico en la transmisión televisiva cuando el combinado obtuvo el pase a la final .Si bien los rostros cabizbajos y las lágrimas de tristeza se notaron en el terreno de juego al caer por la mínima ante Inglaterra Venezuela podrá presumir de un subcampeonato mundial en su primera final disputada de cualquier categoría.Y es que no hizo falta que Dudamel y sus dirigidos regresaran con la Copa del Mundo para que fueran homenajeados como héroes en el aeropuerto Internacional de Maiquetía y en el estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela "Me quito la camisa de la Vinotinto y lo vivo como un fanático más, porque esta selección sub 20 nos representó dignamente. Lamentablemente no se consiguió el Mundial; pero para nosotros, los venezolanos, ellos son campeones", dijo el ex vinotinto Franklin Lucena a El Nacional Web mientras esperaba a su hermano Ronaldo Lucena y al resto de los subcampeones del mundo bajar del avión.Supremacía crepuscularLa pelota naranja en Latinoamérica ha sido dominada históricamente por Argentina y Brasil. Sin embargo, Guaros de Lara, monarca de la Liga Profesional de Baloncesto y de la Liga Nacional de Baloncesto, se hizo un nombre en otras fronteras.Los crepusculares se adueñaron por segundo año consecutivo del cetro de Liga de Las Américas. Además, obtuvieron la Liga Suramericana de Clubes y el subcampeonato de la Copa Intercontinental tras coronarse en 2016.De esta forma, se convirtieron en la franquicia más ganadora del país en los últimos años y la única que ha cosechado todos los torneos en los que ha participado nacional e internacionalmente.Entre los mejoresDe solo 18 años de edad y con un futuro prometedor, Deyna Castellanos formó parte de la élite mundial al quedar finalista como Jugadora del Año en la gala The Bes t de la FIFA "Es emocionante estar en esta gala con muchos modelos a seguir para mí: increíbles jugadores de fútbol", declaró Castellanos en la ceremonia. "Sé que en Venezuela están felices. Yo estoy orgullosa de representar a mi país esta noche", agregó.La maracayera, que compartió con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi , también fue anunciada por FIFA como una de las tres finalistas al Premio Puskas por su impresionante tanto de mitad de cancha al minuto 94 frente a Camerún en el Mundial de Jordania de 2016."Ser finalista en ambos premios es algo que me enorgullece y me hace muy feliz (…). Esto es realmente maravilloso, porque poder estar nominada tanto para el The Best como para el Puskas, sin distinción de género entre los candidatos, es algo increíble", detalló a la Federación Venezolana de Fútbol.El año del forfaitMás allá de las proezas concretadas, el deporte nacional fue víctima de la crisis que atraviesa el país. Venezuela dio forfait (inasistencia) en la final del Grand Prix de voleibol femenino, en el debut de la Liga Mundial masculina, en el Mundial de Softbol y en el Panamericano de Esgrima por una misma razón: problemas con la emisión de boletos aéreos.En este sentido, el presidente Nicolás Maduro puso el avión presidencial a disposición de los atletas venezolanos."Si no consiguen ( vuelo s) porque sabotean, el avión presidencial está a la orden de las selecciones para llevarlos a cualquier lugar del mundo", dijo el mandatario en su programa dominical el 7 de agosto.Antes de participar en los Juegos Suramericanos de la Juventud, que se disputaron en Santiago de Chile del 29 de septiembre al 8 de octubre, la delegación tricolor quedó varada durante varias horas en el aeropuerto Internacional de Maiquetía y viajó a territorio austral a última hora.Previamente, Venezuela se jugó el ascenso al Grupo I de la Zona Americana de la Copa Davis, que al final no concretaron, con el equipo incompleto debido a la falta de recursos del Instituto Nacional de Deportes."Sentí mucha tristeza cuando me enteré de la noticia. Fueron unos meses duros, de muchísima preparación y esfuerzo (…). Yo tenía la maleta lista para ir", declaró a El Nacional Web Miguel Ángel Esté cuando supo que su asistencia al evento deportivo no se iba a dar.Sin duda que fue un año histórico e insólito para el deporte nacional. A pesar de los inconvenientes presentados, 2017 quedará enmarcado para la posteridad.