/ Mérida .- De manera sorpresiva trabajadores del Hospital Universitario de Los Andes (HULA), dependientes del Ministerio de Salud, protestaron este miércoles exigiendo al ministerio el pago del bono de un millón de bolívares, prometido desde hace casi un mes.Los trabajadores salieron del centro asistencial hasta la avenida 16 de Septiembre, la cual trancaron con cauchos encendidos, lanzaron morteros y exigieron el pago del bono, pues el mismo fue prometido para finales de noviembre o principios de diciembre y a pocos días de finalizar el año aún no reciben el dinero.El bono está enmarcado en la nueva convención colectiva de los trabajadores del sector salud, y debe ser cancelado como compensación por cada año que no se discute el contrato colectivo.A este acuerdo solo llegaron los sindicatos y el Ministerio de Salud, sin consultar a los gremios y profesionales del área.Los trabajadores dijeron que de no tener respuesta protestarán de brazos caídos, ya que el Ministerio de Salud ha incumplido con el bono de un millón de bolívares para los trabajadores activos y de 500 mil bolívares para los jubilados.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi