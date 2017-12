/ En este año que está finalizando se cerró uno de los negocios más importantes en el sector salud: la venta de Cafesalud. En la puja que se dio el Consorcio Prestasalud ganó frente a Sanitas al ofrecer 1.6 billones de pesos por los activos de la EPS más grande del país. Más allá de las críticas que levantó en su momento el contrato de compra venta se efectuó, dando como resultado la creación de Medimás EPS, la compañía que asumió el aseguramiento de los casi 5 millones de afiliados que antes estaban en Cafesalud.De acuerdo con las reglas del negocio se debían constituir unos vehículos de inversión llamados Presnewco SAS, el verdadero dueño de Medimás EPS. Sería Presnewco quien pagaría el dinero de la venta que ya empezó a entrar, se han dado al menos 10.000 millones de acuerdo con el presidente de Medimás Néstor Arenas. Ese dinero, según ellos, no ha salido por concepto de UPC, sino del bolsillo de los socios de Presnewco por medio de hipotecas, créditos y acreencias. Lo que era un misterio hasta ahora era quiénes eran exactamente.Pero ya salieron a la luz. La duda yacía en si los socios eran las mismas empresas que conformaron el consorcio Prestasalud, pero ni Medimás daba razón para confirmar o desmentir. SEMANA confirmó con los mismos socios que la lista se conforma así: Medplus, Procardio, Medifly y Miocardio, Hospital San José y Fundación Universitaria, Clínica del Norte y MiIPS SAS. La importancia de conocer quiénes son los socios de Presnewco radica en saber quién está detrás del negocio.Se ha dicho que dentro de los socios se han dado diferencias. Jaime Barrero Fandiño, parte de la junta directiva de Medplus y quien ha liderado Presnewco sin ser el representante legal, le aseguró a SEMANA que cada socio se comprometió al momento de la venta a dar 80.000 millones de pesos, y que algunos de ellos no cumplieron con su palabra. Cabe recordar que el consorcio Prestasalud estaba conformado por: Procardio, Medicalfly, Miocardio, Corporación Nuestra IPS, Cooperativa Multiactiva de Profesionales de la Salud, Organización Clínica General del Norte, Medplus, Hospital Universitario Infantil de San José, Hospital de San José y Sociedad de Cirugía de Bogotá."Las empresas que adquirieron el 100 por ciento de las acciones de Medimás se llaman Presnewco SAS, quiere decir que la asamblea de Presnewco en donde estábamos los 8 socios constituye la asamblea única a través del representante legal de Presnewco para Medimás (…) Johana Poveda", explicó Jorge Gómez, vocero del Hospital San José, uno de los socios.El otro punto importante es qué tanta influencia tienen los socios de Presnewco en el manejo de Medimás. "En la práctica las personas que estamos acá somos líderes corporativos de empresas de las cuales no somos ni representantes legales ni en esa calidad estamos participando en Medimás. Realmente quienes son socios son un grupo de empresas que tienen sus representantes legales. Empresas que tienen una relación con los temas médicos y tienen una coherencia con el proyecto porque generan servicios o valor en el aseguramiento. Ninguno de nosotros hacemos parte de ningún órgano de gobierno de la EPS. La EPS tiene una junta directiva que no representa individualmente a ninguno, fue una junta directiva calificada que fue seleccionada a partir de hojas de vida presentadas por algunos socios, la mayoría por el doctor Jorge Gómez", explicó Barrero Fandiño en representación de Medplus.Barrero Fandiño efectivamente está en la junta directiva de Medplus Medicina Prepagada, la cual a su vez hace parte de Medplus Group -un holding empresarial que tiene 10 compañías de diversos sectores como el farmacéutico y el inmobiliario- del cual Barrero también es miembro de la junta directiva.En medio de toda la controversia alrededor de la venta de Cafesalud a Prestasalud, también se ha dicho que la sombra de Carlos Palacino está presente, precisamente por medio de Barrero, quien fue su socio por dos años. Sin embargo, Barrero le aseguró a SEMANA que él no tiene en la actualidad ningún contacto con Palacino y que por tanto no está actuando bajo sus intereses. "Es la infamia más grande, apenas empezó ese señor a tener cuestionamientos acabé las relaciones comerciales con él, y eso fue hace cinco años y hasta me enfrenté judicialmente con él. Yo no lo quiero ver ni lo veo ni nada. Él no era un buen socio", explicó Barrero.Las cuentasLas cuentas que dio Medimás al corte de diciembre son las siguientes. Por concepto de UPC han recibido ingresos por 1.021.614 millones de pesos, el costo médico ha sido de 1.000.560 millones de pesos, los gastos operacionales han sido de 77.467 millones de pesos y la pérdida de 56.374 millones de pesos. Henry Enciso, vocero de la Clínica del Norte, le explicó a SEMANA que en los cinco meses de operación la red de accionistas ha recibido el 8 por ciento de las ganancias.Una de las grandes preocupaciones al momento de cerrar el negocio de la venta de Cafesalud fue saber si el nuevo dueño tendría el músculo financiero suficiente para inyectarle dinero a la operación, además de pagar la deuda. En este punto es vital recordar que Cafesalud tenía deudas con todos los socios de Presnewco y que según se acordó se pagaron en acreencias 600.000 millones de pesos. El resto de dinero tiene que entrar en efectivo en un plazo de 5 años.Frente a todo lo anterior, la Procuraduría inició a comienzos de 2017 una vigilancia especial, en medio de una actuación peventiva producto de denuncias y reclamos que llegaron al ministerio público. Y fue así como el pasado 22 de diciembre, el procurador general Fernando Carrillo, le envió una carta al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, en la que relacionaba una serie de hallazgos.Como primera medida, la Procuraduría encontró falencias en la prestación de los servicios de salud en su condición de EPS. También encontraron incumplimientos en el proceso de venta a la oferta del consorcio de PrestaSalud y al contrato de compraventa de acciones de Cafesalud. La procuraduría también enunció incumplimientos frente a las condiciones de experiencia en la gestión en salud acreditadas por el consorcio PrestaSalud en el proceso de venta de Cafesalud, entre otros hallazgos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi