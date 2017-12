/ Lauren Weisber , autora del libro de donde se basó la película, anunció el nombre de su nueva novela que se llamará When Life Gives You Lululemons , publicación confirmada en el sitio Entertainment Weekly , el encargado de transmitir en exclusiva, el primer capítulo de este libro, el cual se enfocará en Emily , quien ya renunció a Runway y al imperio de Miranda Priestly.También te puede interesar: Corina Smith se convirtió en la Artista Revelación del Año"Emily hurgaba su cerebro, debía haber algo por lo cual quejarse. Era víspera de año nuevo en Los Ángeles, una de las noches más molestas del año, indiscutiblemente en una de las peores ciudades conocidas por el hombre. Entonces ¿Por qué no podía pensar en algo?" , se aprecia en el fragmento.Esta secuela, tratará sobre la vida de Emily , quien ya tiene 36 años, está casada y trabaja como asesora de imagen, empleo que la lleva a Greenwich, Connecticut , para a sesorar a famosos y salvar la reputación de la esposa de un senador tras manejar ebria en Los Ángeles.Aún no se sabe el resto de la historia o si Andy o Miranda vuelven a aparecer en este libro , pero sin duda ya ha generado gran expectativa entre los fans de la historia.Según algunas páginas web, el estreno de esta segunda parte llegaría a las salas de cine, el próximo 5 de junio del 2018 . Aún no se sabe si Emily Blunt , será la encargada de darle vida otra vez a Emily, pues fue quien interpretó a la asistente de Miranda en la primera película.También te puede interesar: Cómo Solicitar Microcrédito en el Banco MercantilCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi