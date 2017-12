/ La llegada de James Rodríguez al Bayern München abrió para muchos colombianos una ventana a lo desconocido: la Bundesliga. El equipo bávaro, uno de los mejores equipos en Europa, era conocido en el país por sus participaciones en la Champions, pero en el plano doméstico eran más bien pocos los que seguían juiciosamente la liga alemana por televisión.Pero antes de que el cucuteño se pusiera la camiseta del Bayern, en Colombia ya había un grupo de seguidores que gritaba los goles de Robben, Lewandowski, Muller y Ribery a la distancia. Un club de fans que en la época de la globalización entendió que la pasión del fútbol no tiene fronteras."??? Whether in Bavaria or Bogotá, #MiaSanMia is in the air"? #ShowYourColors pic.twitter.com/HxFFUDJ0SL— FC Bayern English (@FCBayernEN) December 27, 2017Aprovechando la llegada del colombiano al Bayern, el equipo bávaro, en conjunto con la Bundesliga, han buscado expandir su influencia a Latinoamérica y produjeron un corto video en el que se muestra cómo se vive en Bogotá siendo hincha del Bayern Munich.El Bayern habló con el presidente del club de fans del Bayern en Colombia, un grupo que hizo los trámites para hacerse oficial y que hoy cuenta con al menos 300 miembros. "Después de que fundé el club de fans en Colombia la gente se ha sentido muy agradecida. Porque es muy diferente ver un partido solo a verlo acompañado con gente que comparte tu misma pasión", dice el presidente del club de fans en Colombia.Aunque saben que todavía son pocos, los hinchas colombianos del Bayern ya han tenido eventos oficiales con el club. Se entrevistaron personalmente con el excapitán de la selección alemana y leyenda del Bayern, Lothar Matthaus y han participado de diferentes eventos con la Bundesliga en Colombia.Y ahora que un colombiano juega en el equipo, el Bayern espera que el buen rendimiento del cucuteño cautive a más compatriotas. De ese modo, podrán cumplir con sus deseos de expansión en la región y lograr que en los fines de semana más latinoamericanos opten por ver un partido de la liga alemana sobre uno de la española o la inglesa.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi