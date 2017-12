/ Plataformas de petróleo son vistas en la costa de Libia el 3 de agosto de 2015 REUTERS/Darrin Zammit Lupi TRÍPOLI (Reuters) – La reparación del oleoducto afectado por una explosión el martes en Libia tardará cerca de una semana, dijo el presidente de la estatal Corporación Nacional del Petróleo (NOC, por su sigla en inglés) a Reuters el miércoles.Una fuente militar dijo el martes que hombres armados atentaron contra el oleoducto, aunque la NOC aseguró que la causa de la explosión no está clara aún.La explosión, que ocurrió a unos 130 kilómetros de la terminal de Es Sider, redujo la producción entre 70.000 y 100.000 barriles por día (bpd), según la NOC.“Se calcula que la reparación tardará cerca de una semana desde hoy”, afirmó el presidente de la NOC, Mustafa Sanallah, en una respuesta escrita a un cuestionario. “Se calcula que el daño afecta a entre 30 y 35 metros de un oleoducto de 61 centímetros. Esto no tendrá un mayor efecto en el programa de comercialización, solo un pequeño cambio”.Sanallah no entregó una cifra sobre la producción, pero una fuente de la industria dijo que el bombeo libio había caído a entre 900.000 y un millón de bpd.Un funcionario de Waha Oil, subsidiaria de la NOC que opera el oleoducto, dijo que un equipo de altos ejecutivos e ingenieros visitará la zona el miércoles para evaluar los daños.El flujo de crudo fue desviado a través del oleoducto Saham, pero en la mañana fue cancelado al menos el atraque de un tanquero en Es Sider, según una fuente de la industria. No obstante, un agente de carga libio indicó que era probable que el buque, Al Mabrouk, atracara en el puerto en la tarde.La NOC tendrá que revisar probablemente los programas de carga de enero para Es Sider por la explosión y cancelar algunas operaciones, según dos fuentes comerciales. Un calendario preliminar muestra que 13 tanqueros tienen previsto cargar en el puerto en enero, a una tasa de alrededor de 252.000 bpd.Notiespartano/ReutersCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi