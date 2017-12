/ SANTIAGO.- Tras reemplazar a la Prueba de Actitud Académica (PAA) y desde su implementación el año 2004, la Prueba de Selección Universitaria (PSU) no ha estado exenta de críticas.Luego de que este martes se entregaran los resultados de la prueba, se reveló cómo persisten las brechas entre tipos de establecimientos y género , por lo que diversos actores lanzaron duras críticas y cuestionaron la continuidad de la prueba.Desde la Confech exigieron cambios y señalaron que "todos los años es lo mismo, quienes pueden pagar colegios particulares y buenos preuniversitarios tienen mejores resultados (…) La PSU es un mecanismo segregador, que no predice el rendimiento de los estudiantes en la universidad".Más duros fueron desde el Colegio de Profesores al asegurar que "la prueba fracasó, no da para más" y agregar que "es una prueba profundamente clasista". Eso, luego de que se conociera que el 76% de los puntajes nacionales estudió en un colegio particular, entre otros datos.Noticia relacionada Experto internacional analiza la PSU: "Se debe avanzar hacia una prueba de habilidades por sobre conocimientos"A ellos se sumó hoy la ministra de Educación, Adriana Delpiano , al afirmar en Cooperativa que están abiertos a estudiar alguna modificación y que "la prueba no mide aptitudes, sino más bien, conocimiento, y ese es un tema que produce una distorsión y perjuicio".Reflejo del sistema educativoA pesar de las críticas, desde el Consejo de Rectores (Cruch) y el Sistema Único de Admisión (SUA) defienden este mecanismo de selección señalando que es más bien un reflejo del sistema educativo actual."La prueba termina mostrando las diferencias que hay en el sistema educacional y también suele producirse el error en dirigir la atención en la prueba, más que en el sistema escolar", aseguró Aldo Valle, vicepresidente del Cruch.Y agregó que "debe ser una preocupación de las políticas públicas entender que se requiere fortalecer la calidad del sistema escolar porque de lo contrario dejamos al sistema escolar reproduciendo las diferencias estructurales que hay en la sociedad chilena, lo que lamentablemente queda de manifiesto en estos resultados año tras año", aseguró Aldo Valle, vicepresidente del Cruch, durante el análisis de los puntajes PSU.Aún así, las autoridades concuerdan en que este tipo de pruebas deben pasar por revisiones, tanto internacionales como nacionales. María Elena González , directora del SUA, aseguró que en enero se reunirá por primera vez el nuevo comité de expertos, constituido por cuatro especialistas para evaluar cambios y mejoras a la PSU.Cambios y posibles mejorasParte de las propuestas que buscarán desarrollar para la prueba tienen relación con la PSU pero también con considerar otros factores de selección , que en Chile son las notas de enseñanza media (NEM) y el ranking de notas.Noticias relacionadas Directora del Demre y posibles cambios a la PSU: "Es urgente reducir el temario de la prueba" En días de PSU: Así funcionan los sistemas de admisión a la universidad en otros países del mundoEn medidas a corto plazo Gónzalez asegura que el Consejo de Rectores ya autorizó una licitación internacional para evaluar el ranking de notas como factor de selección y que, por otra parte, se realizará un ajuste progresivo a la escala del NEM hasta 2023.En tanto, para la directora del SUA, las modificaciones a largo plazo podrían encaminarse hacia complementar la PSU con nuevos factores , como sucede en universidades extranjeras que seleccionan a sus alumnos mediante entrevistas, envío de documentos u otras variables complementarias.Asimismo, González también explicó que se debe avanzar hacia un sistema de admisión que se articule de mejor manera con las políticas públicas. "Es clave el cómo miramos la articulación con la política pública, si el país necesita más profesionales en determinadas áreas debería también el sistema fortalecer que más individuos ingresaran a esas carreras", sostuvo.Sin embargo, para la autoridad del SUA estos cambios serían posibles solo en un largo plazo. "Entramos a una etapa de evaluación, de re mirar el sistema y ya abriéndose hacia otras alternativas, pero en cualquier caso los cambios grandes son a largo plazo ya que los estudiantes que pasan ahora a primero medio tienen que tener claro cómo se les evaluará en cuatro años más".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi