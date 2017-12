/ SANTIAGO.- Deportes Melipilla, después de una bochornosa jornada en el estadio La Portada de La Serena, se ratifica como el campeón anual de la Segunda División del fútbol chileno y asciende a la Primera B.Noticia relacionada Sigue el bochorno: Deportes Vallenar no se presenta a la polémica definición y Melipilla asciende a la Primera B Esto se confirmó en un comunicado que publicó la ANFP luego de que Vallenar no se presentara en la Cuarta Región para la repetición de los penales ante el elenco de los "Potros".El escrito dice lo siguiente:"La Gerencia de Comunicaciones de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), informa que debido a la no presentación del equipo de Deportes Vallenar a la repetición de la serie de penales para definir el ascenso a Primera B, el club Deportes Melipilla es el equipo que obtendrá ese derecho.La no presentación de Deportes Vallenar fue constatada por el árbitro Roberto Tobar.La participación de Deportes Melipilla en el torneo de Primera B 2018 quedará sujeta al cumplimiento de los requisitos para ser parte de la categoría".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi