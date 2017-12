/ SANTIAGO.- Luego que Colo Colo ganara el título del Torneo de Transición el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, fue claro en señalar que "el objetivo ahora es ir a pelear la Copa Libertadores.Y para ello, la regencia del club comenzó la búsqueda de refuerzos para la temporada 2018. En esa línea, el atacante Lucas Barrios sonaba fuerte en Macul.Noticia relacionada Cara y sello para la Libertadores: Colo Colo se reforzaría solo con "calados", mientras la U sumaría "apuestas"De hecho, desde la concesionaria algunos regentes daban por hecho el regreso del argentino nacionalizado paraguayo.Sin embargo, eso no ocurrirá. Fue el propio jugador quien dio el golpe al descartar su vuelta a Colo Colo. Al respecto, Barrios señaló a radio Cooperativa que "doy por cerrado el tema. Es imposible ir si el presidente del club no te quiere".Fue más allá y le exigió a Mosa que "no le mienta más a la gente, que diga que no me quiere contratar y punto".Noticia relacionada Jorge Valdivia mete presión para llegada de Barrios y Carmona: "Hago un llamado a Mosa para que traiga a esos jugadores"Sobre lo mismo, agregó que "no pueden jugar con la ilusión de la gente, llevan tres años dejándome con los papeles en la mano".El delantero, con evidente tono de molestia, manifestó que "estoy agradecido de Pablo (Guede) porque él fue quien me llamó, pero con este presidente es imposible que llegue. Si no estoy en el club, y estoy viviendo esto me imagino como sería si llego…".Dejó claro que su frustrado regreso a Colo Colo "no es por plata. Me duele que le mientan a la gente. Lo único que tenía que hacer el presidente era llamarme y no lo hizo"."Que Mosa diga que quiere a otro. No puede ilusionar así a la gente. Vengo de ganar una Libertadores en mi mejor momento y no cerré con nadie esperando a Colo Colo. Que no se haga más movidas de prensa para ocultar el mal manejo", finalizó Barrios.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi