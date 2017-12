/ MENLO PARK.- La plataforma de mensajería WhatsApp anunció los sistemas operativos que dejarán de recibir soporte al término de este 2017, al igual que todos los años, la aplicación dejará obsoletos ciertos softwares que ya no son de uso masivo para enfocarse en aquellos que entregan mejores prestaciones.Este año los afectados serán todos los usuarios de teléfonos BlackBerry OS, BlackBerry 10 y Windows Phone 8.0 ; quienes si bien podrán continuar utilizando la aplicación, no podrán crear cuentas nuevas o verificar aquellas existentes en caso de que se cambien de dispositivo.En tanto, aquellos usuarios de Android 2.3.7 tendrán soporte garantizado sólo hasta el 1 de febrero de 2020.La app adquirida por Facebook detalla que esto se debe a que "los sistemas mencionados no ofrecen el tipo de capacidades que necesitamos para expandir nuestras funciones en el futuro ".Es por esto que recomiendan a los usuarios que se actualicen a versiones más modernas de los sistemas operativos como Android 4 o superior, iOS 7 o superior y Windows Phone desde su versión 8.1, para así asegurar el funcionamiento correcto del servicio.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi