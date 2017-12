/ SANTIAGO.- Los jugadores chilenos no paran de llegar al fútbol mexicano y hoy se confirmó lo que venía rumoreándose hace algunos días.El delantero Ángelo Henríquez fue oficializado como refuerzo del Atlas, donde será compañero del ex portero de Universidad Católica, Cristopher Toselli.Y no sólo eso. En una ceremonia realizada por el propio club rojinegro, el atacante fue oficialmente presentado formalmente, junto al ex meta cruzado y al otro refuerzo, el peruano Alix Gómez, quien tuvo un paso por San Luis de Quillota.Además, en dicho evento se anunciaron los números que utilizarán los chilenos. El atacante vestirá la camiseta 22 y el portero el 23.Con esto, el atacante chileno llega al fútbol azteca y deja Europa después de un poco más de cinco años defendiendo elencos del Viejo Continente, donde vistió las camisetas del Manchester United, el Wigan de Inglaterra , el Real Zaragoza de España y el Dinamo de Zagreb, en Croacia.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi