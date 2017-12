/ SANTIAGO.- Este miércoles, la hermana menor de Beyoncé , S olange Knowles , comunicó en su cuenta de Instagram que no podrá realizar su show en el festival sudafricano AfroPunk luego de haber sigo diagnosticada de un desorden autonómico."Escribí, borré y reescribí esto como cinco veces…Aún no sé exactamente qué o cuánto quiero compartir…Sin embargo, para mí es muy importante la gente de Sudáfrica, un lugar que tiene un significado tremendo para mí y que me ha dado tanto, sepa porque no podré presentarme en el AfroPunk esta Víspera de Año Nuevo", dijo al inicio de su mensaje.Noticia relacionada Jay Z abre su relación con Beyoncé en nuevo álbum tras cuatro años de silencio discográfico "Durante los últimos cinco meses he sido tratada tranquilamente, y he trabajado con un desorden autonómico. Ha sido un viaje no muy fácil para mí… A veces me siento bien, y otras veces para nada bien . Es un diagnóstico complicado, y aún estoy aprendiendo mucho sobre mí, pero ahora mismo, mis doctores no me están autorizando para un viaje tan largo, y hacer un rigoroso show justo después" agregó.El sistema nervioso autonómico es la parte del sistema nervioso que controla las acciones involuntarias, como los latidos cardíacos y el ensanchamiento o estrechamiento de los vasos sanguíneos. Dependiendo del grado, puede los desencadenar problemas a la presión arterial, problemas cardíacos, dificultad en la respiración y deglución y disfunción eréctil en el caso de los hombres."No puedo poner en palabras cuán triste estoy y cuánto lamento no poder actuar para ustedes esta víspera de Año Nuevo , simplemente no hay otro lugar en el que quisiera estar más que ahí con mi familia para iniciar el 2018 con ustedes… pero se los prometo, volverá al AfroPunk y ofreceré este show… ya que es extremadamente importante para mí conectarme con la gente que me ha inspirado de cerca en tantas formas", sumó la intérprete de 31 años.Knowles culminó su mensaje diciendo: "Este último año ha sido uno de los más completos de mi vida. Presentar este disco y experimentar el intercambio de energía con ustedes ha sido increíble, y estoy tan emocionada por seguir haciendo el trabajo que me hace sentir absolutamente humilde y apreciaría seguirlo haciendo el próximo año. Me da vida".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi