SANTIAGO.- Las cifras que el Ministerio de Justicia entregó a la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, el pasado 30 de noviembre, sobre el financiamiento de presos versus niños del Sename, no dejaron indiferente a la fundación Paz Ciudadana.Estas señalan que el costo mensual para el Estado de Chile de mantener a un interno llega a $724 mil al mes. En cambio, por los niños del Sename el Estado desembolsa $294 mil. El director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson aseguró a radio Duna que "se están comparando peras con manzanas"."Lo que se está comparando es la subvención que se le paga a las instituciones que atienden a los niños del Sename, que lo hacen en un centro abierto. Es decir, no son comparables con un medio cerrado como una cárcel", dijo.A su vez, se preguntó "¿qué estamos haciendo con esos $700 mil?" porque, según afirmó, ha bajado la cantidad de personas recluidas ya que muchas cumplen condena en libertad, lo que "es una buena noticia para el país, porque así no se desarraigan de la sociedad y por lo tanto, reinciden absolutamente menos".Sin embargo, aseguró que "tenemos que preocuparnos que los recursos que se están gastando (en los presos) se gasten bien , (…) porque son los mismos. Entonces ¿por qué tenemos menos personas en prisión, pero estamos gastando lo mismo?".Asimismo, en relación al costo de otros países dijo que Chile debería compararse con aquellos con un estándar satisfactorio, pero, "con los países que nos comparamos tienen sistemas carcelarios similares o peores (…) entonces no tenemos un indicador".