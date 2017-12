/ BLOOMBERG.- Los más ricos del planeta sumaron US$1 billón más a su riqueza en 2017, más del cuádruple del aumento del año pasado gracias a que los mercados hicieron caso omiso de las divisiones políticas, sociales y económicas y alcanzaron máximos récord.Así, el Índice Bloomberg Billionaires , que realiza el ranking diario de las 500 personas más ricas del mundo, aumentó un 23% comparado con el total de ganancias del año pasado.Al fin de las operaciones del martes 26 de diciembre, los 500 multimillonarios controlaban US$5,3 billones, en comparación con US$4,4 billones al 27 de diciembre de 2016 .El fundador de Amazon.com Inc., Jeff Bezos , fue el que más sumó en 2017, con un incremento de US$34.200 millones que destronó en octubre al cofundador de Microsoft Corp., Bill Gates, de su puesto de persona más rica del mundo. Gates, de 62 años, mantenía ese puesto desde mayo de 2013 y ha venido donando gran parte de su fortuna a obras de beneficencia.El patrimonio neto de Bezos, que a fines de noviembre superaba los US$100.000 millones, es actualmente de US$99.600 millones en comparación con los US$91.300 millones de Gates .George Soros también se deshizo de una parte sustancial de su fortuna, revelando en octubre que su empresa familiar había donado US$18.000 millones a sus Open Society Foundations en los últimos años, lo cual llevó al inversor multimillonario al puesto número 195 en la clasificación de Bloomberg, con un patrimonio neto de US$8.000 millones."Esto es parte del segundo mercado alcista más vigoroso y prolongado de la historia", dijo Mike Ryan, director de inversiones para el continente americano de UBS Wealth Management. "De todo el asesoramiento que brindamos a la gente a lo largo del año, el consejo más importante fue mantener las inversiones".Los ganadores Los 38 multimillonarios chinos del índice Bloomberg sumaron US$177.000 millones en 2017 , un aumento de 65% que fue el mayor de los 49 países representados.Hui Ka Yan , fundador del promotor inmobiliario China Evergrande Group, sumó US$25.900 millones, un aumento del 350% respecto del año pasado, y el segundo mayor incremento en dólares estadounidenses del índice, después de Bezos.Los perdedores La fortuna del multimillonario francés de las telecomunicaciones Patrick Drahi cayó US$4.100 millones a US$6.300 millones , una disminución de 39%.El príncipe Alwaleed Bin Talal, la persona más rica de Arabia Saudita, perdió US$1.900 millones hasta US$17.800 millones luego de su arresto debido a las medidas enérgicas contra la corrupción adoptadas por el príncipe heredero Mohamed bin Salman que afectaron a miembros de la realeza, funcionarios de gobierno y dirigentes de empresa.La nueva riqueza El índice Bloomberg descubrió 67 multimillonarios ocultos en 2017 . Henry Laufer de Renaissance Technologies fue identificado con un patrimonio neto de US$4.000 millones en abril y no se pudo confirmar como multimillonario a Robert Mercer, de 71 años, que proyecta dejar su puesto de máximo responsable del fondo de negociación más rentable del mundo el 1 de enero.La riqueza alcanza nuevos máximos, pero los multimillonarios quizá descubran rápidamente que mil millones de dólares ya no compran lo mismo que antes, según Bloomberg. El precio de la vivienda superó los US$300 millones, el costo de un divorcio tocó los US$1.000 millones y una pintura de Leonardo da Vinci redescubierta se vendió por US$450,3 millones en una subasta de Christie's en noviembre, la obra de arte más cara vendida hasta el momento.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi