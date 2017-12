/ SANTIAGO.- Deportes Melipilla fue anunciado este miércoles como el ganador de la bochornosa repetición de los penales, la que finalmente le otorgó a los "Potros" el ascenso a la Primera B luego que Vallenar no se presentara a la tanda desde los doce pasos de este miércoles en La Serena.Aquel incidente sigue sumando nuevos antecedentes, puesto que luego que el árbitro Riberto Tobar declarara ganador al elenco de la Región Metropolitana, se dio a conocer el informe del duelo dirigido por Eduardo Gamboa.En el documento filtrado se puede ver que en el apartado de "Incidencias" dice que "No hubo", mientras que en las "Observaciones" sobre la definición por penales es tajante."Definición a penales, ganador Vallenar 5x4. Penales ejecutados 16", reza el informe que claramente no consignó el lanzamiento de Juan Silva, el que desató la polémica y que obligó a la ANFP a repetir la serie hoy, cuando el cuadro "Verde" finalmente no se presentó.Con esto, el bochornoso incidente entre Eduardo Gamboa, Vallenar y Melipilla suma un nuevo episodio, donde ahora también habrá que esperar para saber qué sanción recibirá el juez.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi