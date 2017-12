/ SANTIAGO.- Cuando un estudiante no obtiene ninguna respuesta correcta en la Prueba de Selección Universitaria, el puntaje mínimo es de 150 puntos . Esto ocurre también cuando simplemente no contesta ninguna pregunta.En esta edición de la PSU 2017, fueron 52 los estudiantes obtuvieron este resultado. Siendo el lado opuesto a las 151 personas que lograron el máximo puntaje de 850 puntos y donde un grupo de ellos compartió el tradicional desayuno en La Moneda junto a Michelle Bachelet.Noticia relacionada PSU 2017 registra 151 puntajes nacionales: El 76% corresponde a colegios particulares En el desglose de estos peores rendimientos, en la prueba de Lenguaje hubo seis de puntajes mínimos; 18 en Matemáticas, tres en Historia y 25 en Ciencias, examen que por otro lado tuvo una baja importante de puntajes máximos.Con respecto a la distribución de establecimiento, 27 son parte de colegios municipales, 24 de particular subvencionado y uno de un colegio particular pagado.Cabe señalar que d esde el proceso 2014 que se eliminó la norma que descontaba puntos por respuestas erróneas (una buena por cuatro malas), donde muchos estudiantes incluso obtenían un puntaje negativo.Además, de acuerdo al director de Mide UC, Jorge Manzi, entre las opciones de sacar 150 puntos esta "la opción de que el alumno equivocó casi la totalidad de sus respuestas", dice a La Segunda. Aunque agrega que "no debe dejar de considerarse que hay alumnos que rinden la PSU sin ninguna motivación, más bien como un trámite".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi