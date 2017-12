/ SANTIAGO.- Un video que Ivanka y Tiffany Trump grabaron para enviar un saludo navideño a sus seguidores, está dando mucho que hablar en las redes sociales En el video, las hijas del Presidente estadounidense, Donald Trump , aparecen en bikini, con anteojos de sol y lanzando besos, mientras un villancico se escucha de fondo.La grabación, que fue hecha en la residencia de la familia en Mar-a-Lago, Florida , fue publicada por Tiffany en sus cuentas de Twitter e Instagram.Aunque el video fue bien recibido por la mayor parte de los seguidores de las hermanas Trump , a algunos no les pareció nada de bien que Ivanka y Tiffany posaran en bikini, junto a un "himno santo".Asimismo, varios les criticaron que estuvieran disfrutando de sus vacaciones, en lugar de estar realizando actividades caritativas.La publicación de Ivanka y Tiffany sigue a la selfie navideña publicada en su cuenta de Twitter por Melania Trump , en la mañana del 25 de diciembre. Para la fotografía, la Primera Dama utilizó el filtro de Santa Claus de snapchat.Si es que aún no la has visto, aquí está:Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi