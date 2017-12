/ SANTIAGO.- El ministro de Cultura de Perú , Salvador del Solar , presentó este miércoles su renuncia al cargo, en medio de la polémica en el país vecino por el indulto otorgado al ex Presidente Alberto Fujimori." He presentado mi renuncia al cargo de ministro de Cultura. Agradezco al presidente de la República por haberme dado la oportunidad de servir a nuestro país", expresó el ahora ex ministro en su cuenta de Twitter.Esto ocurre tres días después de que el Presidente Pedro Pablo Kuczynski le otorgara el indulto por razones humanitarias a Fujimori , preso por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, del Solar siempre estuvo en contra del perdón al ex gobernante.Salvador del Solar se desempeñaba en el cargo desde el 5 de diciembre de 2016 y durante el último mes había respaldado a Kuczynski ante los cuestionamientos por el vínculo de su empresa Westfield Capital con la constructora brasileña Odebrecht.Kuczynski aseguró durante su campaña y en los últimos meses que no indultaría a Fujimori. Incluso, dijo que primero se reuniría con las víctimas antes de tomar una decisión, pero no lo hizo.Fujimori estaba cumpliendo una pena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad desde que fue extraditado de Chile en 2007. Sin embargo, el 11 de diciembre presentó una solicitud de indulto y una junta médica determinó que "padece una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable". Por lo tanto, el Presidente de Perú se lo otorgó.Pero para la oposición y el antifujimorismo es "una traición" del Presidente y una moneda de cambio por la abstención en el Congreso de Kenji Fujimori y otros 9 parlamentarios fujimoristas que salvaron la posible destitución de Pedro Pablo Kuczynski por "incapacidad moral permanente".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi