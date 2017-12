/ SANTIAGO.- Una situación verdaderamente increíble e inédita vivió Deportes Vallenar en diciembre de este año. Esto porque el club de Segunda División del fútbol chileno fue "campeón" en tres oportunidades distintas en un período de 17 días y aún así no ascendió a Primera B.¿Cuáles fueron estas instancias? Primero , el día tres del presente mes, el cuadro nortino se coronó como el mejor de su categoría en el estadio Nelson Rojas tras empatar 1-1 con Independiente de Cauquenes.Noticia relacionada ANFP arriesga un nuevo descalabro: Coronaron a campeón de Segunda División que matemáticamente aún no lo sería Con ese resultado, los nortinos llegaron a 35 puntos, sacándole cinco unidades de ventaja a Deportes Santa Cruz, su más cercano perseguidor. Todo esto a falta de una fecha para el término del torneo.Pero dos días después el título se puso en duda. Y no por culpa de Vallenar.¿Qué ocurrió? El 4 de noviembre los santacruzanos igualaron 1-1 con Naval. Pero en ese lance los de Talcahuano alinearon al paraguayo Luis Riveros, de 19 años. ¿Cuál es el problema? Santa Cruz denunció ante el Tribunal de Disciplina que el guaraní no estaba habilitado para ser inscrito, ya que no cumplía con el requisito de ser un extranjero menor de 18 años.Lo curioso es que antes de que Vallenar fuera campeón por primera vez, el Tribunal había informado que el caso estaba "en acuerdo", por lo que la ANFP ya sabía que podría haber una sentencia que complicara todo. Pero igual le dieron la copa a los de la Tercera Región.La Primera Sala del Tribunal falló a favor del equipo de la región de O'Higgins, se les asignó el triunfo por 3-0 y una multa económica de 100 UF a Naval. Con esa decisión, Santa Cruz quedó a sólo tres puntos de Vallenar y quedando una fecha se instaló la duda sobre si realmente los nortinos iban a campeonar.Noticia relacionada Vallenar gana y evita terremoto en la ANFP al ratificarse como campeón de la Segunda División Profesional Pese a todo, cinco días después, Vallenar se ratificó como monarca de la Segunda División Profesional luego de vencer por 1-0 a Deportes Osorno en el Sur, acabando con las esperanzas de Santa Cruz, que ni siquiera fue capaz de ganar su partido al igualar 1-1 con San Antonio Unido.Con este triunfo, los dirigidos por Ramón Climent se ganaron el derecho de pelear el ascenso a la Primera B contra Melipilla, subcampeón de la temporada 2016-2017.Noticia relacionada En una infartante definición por penales, Vallenar se impone y logra un histórico ascenso a Primera B En esa instancia final, los "Potros" triunfaron en el duelo de ida por la cuenta mínima y en el encuentro de vuelta, el 19 de diciembre, perdieron por 2-1, estirando la definición hasta los lanzamientos penales.Ahí, Vallenar se impuso en una extensa tanda desde los 12 pasos y celebraron fervientemente su anhelado ascenso a la B.Sin embargo, luego de esta trabajada victoria, la ANFP determinó repetir los penales porque el juez Eduardo Gamboa cometió un grave error reglamentario en una de las ejecuciones.Noticias relacionadas Insólito: ANFP determina repetir polémica definición a penales Vallenar - Melipilla el miércoles en La Serena y sin público Sigue el bochorno: Deportes Vallenar no se presenta a la polémica definición y Melipilla asciende a la Primera B Finalmente, hoy miércoles 27 de diciembre, después de tres ocasiones en las que Vallenar se coronó, los del norte no se presentaron a la repetición de la tanda en La Serena alegando una serie de injusticias, otorgándole así, el ascenso a Melipilla .¿Qué sucederá ahora?Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi