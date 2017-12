/ SANTIAGO.- Cuando parecía que el re vuelo por el escándalo de Jorge Sampaoli comenzaba a declinar, los nuevos detalles revelados en Argentina lo ponen nuevamente en el ojo del huracán.Noticias relacionadas La polémica y denigrante frase de Sampaoli a un policía que lo tiene en el ojo del huracán "Si no renuncia, lo tienen que echar": Pese a disculpas públicas, personalidades argentinas están indignadas con Sampaoli El portal trasandino Infobae divulgó los otros insultos que habría lanzado en su momento de furia el técnico de la "Albiceleste", la madrugada del pasado domingo tras asistir al matrimonio de su hija Sabrina.Según el mencionado sitio, el ex entrenador de la "Roja" "encaró en una segunda instancia a una funcionaria con insultos y luego increpó a otro empleado municipal con una frase llamativa: '¿Qué mirás gato, vigilante?'".El casildense tuvo que ser contenido por algunos de los miembros que viajaban junto a él, pero cuando la situación comenzaba a calmarse otra vez habría estallado.De acuerdo a los antecedentes del medio argentino, Sampaoli se enfureció cuando se percató de que la policía le estaba reteniendo la licencia a su preparador físico, Jorge Desio, quien venía en otro auto.El ex colaborador de la "Roja" habría arrojado positivo en el examen alcoholemia, lo que derivó en la defensa del DT."'¡Vos le devolvés ya el registro a Jorge!'", habría gritado Sampaoli para luego descargarse con todo: Acá no le hacen más alcoholemia a nadie, son todos una porquería, basuras, gatos de mierda, bájense todos, vamos todos caminando".Noticia relacionada Sampaoli admite que agredió verbalmente a un policía y ofrece disculpas tras protagonizar escándalo Los nuevos antecedentes que surgen en Argentina vuelven a complicar a un técnico que ya había expresado sus disculpas públicas por el hecho a través de un comunicado."Me siento totalmente arrepentido de lo ocurrido en la madrugada del 24 de diciembre, a la salida del casamiento de mi hija en Casilda… Quiero pedir especiales disculpas al oficial al que agredí verbalmente. Lo haré individualmente", sostuvo el estratega.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi