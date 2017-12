/ La Contraloría General de la Nación prendió las alarmas por la desaparición de información contable referente al manejo de los recursos que a través del Sistema General de Regalías (SGR) se giraron al departamento de La Guajira. Literalmente "se borró toda la información contable" relacionada con los estados financieros del SGR en este departamento del norte del país.(Lea: Con recursos para población vulnerable Cartagena pagó exenciones de tres contratistas)Ante la solicitud de información contable hecha por la Contraloría en tres ocasiones a la Gobernación de La Guajira, correspondiente al uso de regalías entre el 2012 y el 2016, la respuesta del ente territorial fue negativa.(Lea: Contraloría General rechaza el pago de 253.000 millones de pesos a Navelena)Y es que de acuerdo con una certificación emitida por el funcionario responsable de la contabilidad "el 28 de julio de 2017, se produjo un fallo en la base de datos del sistema de información financiera y se borró toda la información contable" . Dicha información se encuentra en proceso de reconstrucción.El ente de control fiscal destacó que si bien hay una certificación que habla de esta situación, eso no explica la inexistencia de libros impresos o estados financieros firmados por el revisor fiscal de ejercicios anteriores.Debido a la pérdida de los registros contables y la no entrega de estados financieros certificados de periodos anteriores, la Contraloría no pudo establecer a ciencia cierta qué fue lo que se hizo con al menos 746.000 millones de pesos.En razón de esta situación, se iniciará a un proceso sancionatorio y se compulsarán las denuncias que correspondan a otras entidades de vigilancia y control como son la Procuraduría General de la Nación, la Contaduría General de la Nación y a la Junta Central de Contadores.La CGR pudo establecer que a diciembre de 2016 la Gobernación tenía un saldo en las cuentas maestras del SGR de 109.594 millones de pesos."Entre 2012 y 2016 el departamento de La Guajira obtuvo recursos de regalías por un total de $1,5 billones, de los cuales se aprobaron proyectos por cerca de $1,3 billones. A diciembre de 2016 el departamento tenía recursos sin aprobar por $286 mil millones (el 18% del total estaba sin aprobar) ", indicó la Contraloría.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi