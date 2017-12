/ Este jueves 28 de diciembre vence el plazo para que los barequeros presenten el Registro Único Tributario (RUT) ante las respectivas alcaldías como requisito para estar habilitados en el Registro Único de Comercializadores (Rucom) y puedan continuar con la comercialización de minerales extraídos dentro de los límites establecidos por ley.(Lea: Formalización ayudará a impulsar producción minera para el 2018)"Después del periodo de transición de seis meses y las jornadas coordinadas con la Dian en diferentes municipios para la expedición del RUT, el próximo 28 de diciembre los mineros de subsistencia que no hayan presentado este documento quedarán eliminados del Rucom y por tanto no podrán comercializar los minerales extraídos", informó el Ministerio de Minas y Energía.(Lea: PIB minero se contrajo más de 6% este año)De acuerdo con el viceministro Carlos Andrés Cante, actualmente se encuentran inscritos y aprobados en el Rucom más de 133.000 barequeros. De ellos sólo el 14,6%, poco más de 19.000 de ellos, ha presentado el RUT. De no presentarlo a más tardar este jueves, los más de 110.000 restantes serán eliminados del registro.Cifras oficiales del Ministerio de Minas indican que en lo corrido del año se han comercializado más de 18 toneladas de oro producidas por barequeros, frente a las cerca de 40 toneladas de mineral que se comercializaron en 2016, una disminución de 46%."Esta es una muestra de que las medidas tomadas para frenar la comercialización de los minerales extraídos de forma ilícita han dado resultados ", afirmó el viceministro.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi