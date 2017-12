/ Grupos promigrantes realizaron la Posada Sin Fronteras justo en la línea fronteriza de Tijuana . Acudieron familias separadas por el Muro para convivir en la edición 24 del evento.En medio de un ambiente de alegría, acudieron de ambos lados de la frontera para mostrar un frente unido para hacerle cara al discurso antiinmigrante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump Uno de los organizadores fue el grupo Border Angels encabezado por Enrique Morones, quien comentó que es importante decir que el amor no tiene fronteras y que la unidad entre las diferentes personas es crucial aunque tristemente el muro los separa.Pudieron disfrutar de los tradicionales tamales, champurrado, villancicos y la letanía para pedir posada.De ambos lados de la frontera, los migrantes ofrecieron su testimonio sobre los momentos que han vivido con el objetivo de alcanzar una vida mejor y cómo tuvieron que ver quebrantada su vida familiar.1 Foto: Bloomberg.Al respecto el padre Patrick Murphy, director de la Casa del Migrante en Tijuana, dijo que lamentablemente en Estados Unidos los migrantes son perseguidos por no tener papeles, pero lo mismo pasa en México."A unos migrantes los arrestaron por salir corriendo, yo no sabía que era un crimen correr en Tijuana, a los que corren, cuidado. Es una tristeza, claro que van a correr de la policía porque tienen miedo. Esa es la realidad de la vida en la frontera. Hay que construir una cultura de solidaridad ".Así concluyó un año más para los migrantes que cada vez ven más lejana su oportunidad de estar de nuevo con sus seres queridos, aunque para la mayoría, la esperanza no muere.Los detenidos y deportados de Trump Tu árbol de Navidad peligra por amenazas de Trump contra TLCAN El muro es innecesario: Candidata de Trump para Seguridad NacionalCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi