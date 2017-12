/ CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que Armando Ríos Piter , aspirante a una candidatura independiente a la Presidencia de la República rebasó el 50 por ciento de las firmas requeridas para obtener su registro.Detalló que Jaime Rodríguez Calderon El Bronco , Margarita Zavala Gómez del Campo y el senador con licencia tienen un avance de 142, 74 y 52 por ciento , respectivamente.Sin embargo, el organismo electoral dijo que los tres aspirantes no alcanzan el requisito de dispersión, en el cual deben obtener el uno por ciento de la Lista Nominal en 17 estados.De esta forma, El Bronco cumple con cinco entidades: Estado de México, Nuevo León, Quintana Roo, Tabasco y Tamaulipas; mientras que la ex primera dama alcanzó el porcentaje requerido en Aguascalientes, Campeche, Colima y Oaxaca. Ríos Piter cumple con Guerrero.Detrás de ellos, está Edgar Ulises Portillo Figueroa con el 20 por ciento de las firmas, María de Jesús Patricio Martínez Marichuy con el 14 por ciento y Pedro Perriz de Con con el 10 por ciento de los apoyos requeridos.Por último, dijo el INE que los aspirantes independientes han reportado 9.17 millones de pesos de ingresos y 9.46 de gastos,'El Bronco' y Zavala, lejos de cumplir con los apoyos de 17 entidades 'El Bronco' ya tiene las firmas pero no en los estados que necesita Ningún independiente cumple con el requisito de firmas en 17 estadosCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi