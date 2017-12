MÉXICO: 'El Bronco' ya tiene las firmas pero no en los estados que necesita

CIUDAD DE MÉXICO.- Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, superó el 100 por ciento de las firmas que requiere para obtener su registro como candidato independiente a la Presidencia de la República, al acumular 883 mil 752 apoyos .En el último reporte del Instituto Nacional Electoral (INE), se precisó que el gobernador de Nuevo León suma 102 por ciento de los 866 mil 593 apoyos que requieren los independientes que buscan la candidatura presidencial.La autoridad electoral federal refirió que los apoyos todavía se encuentran en proceso de revisión , pero adelantó que de manera preliminar se tiene identificados 465 mil 315 que sí forman parte de la Lista Nominal de Electores.Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales Artículo 371.1. Para la candidatura de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 1% de la lista nominal deelectores con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección y estar integrada por electores de por lo menos diecisiete entidades federativas, que sumen cuando menos el 1% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas.Sin embargo, el último reporte sobre la dispersión de los apoyos recopilados por los independientes indica que El Bronco todavía no cumple con las firmas en 17 entidades del país.De los más de 883 mil apoyos que acumula, sólo ha cumplido con el uno por ciento de la Lista Nominal de Nuevo León , Estado de México y Tabasco , y lleva 73 por ciento de avance en Tamaulipas.Cuando desaparecieron miles de firmas Ningún independiente cumple con el requisito de firmas en 17 estados 'El Bronco' duplica firmas a Zavala para lograr candidatura Además, El Bronco tampoco ha cumplido con la rendición de cuentas, pues únicamente ha presentado ante la autoridad electoral cinco pólizas a través del Sistema Integral de Fiscalización (SIF), según las cuales ha tenido 570 mil pesos de ingresos y egresos por 2 millones.En la segunda posición de la recolección de firmas se ubica Margarita Zavala , con 425 mil 220 apoyos, que representan 49.1 por ciento, de los cuales ha cumplido con el requisito de la dispersión sólo en tres entidades: Campeche, Colima y Oaxaca .En materia de fiscalización , la ex primera dama ha registrado 35 pólizas con ingresos por dos millones 390 mil 500 pesos y egresos por un millón 771 mil pesos.Entre los independientes que buscan la candidatura presidencial, Armando Ríos Piter se ubica en el tercer lugar al sumar 273 mil 472 firmas , equivalentes a 31.6 puntos porcentuales.En lo que corresponde al requisito de la dispersión , el senador con licencia únicamente ha cumplido en Guerrero; en tanto, en materia de fiscalización ha presentado 18 pólizas con ingresos por 578 mil pesos y egresos por 393 mil pesos.María de Jesús Patricio lleva 94 mil 138 firmas , que representan 11 por ciento de los apoyos requeridos para el registro de su candidatura.La vocera del Concejo Indígena de Gobierno no ha cumplido con el uno por ciento de apoyos de la Lista Nominal de electores de alguna entidad, y en lo que respecta a la fiscalización, ha presentado 16 pólizas que demuestran ingresos por 136 mil pesos y gastos por 464 pesos.Pedro Ferriz de Con se colocó en la sexta posición de los aspirantes independientes a la Presidencia -en el quinto lugar está Edgar Ulises Portillo, con 9.5 por ciento-, al registrar 76 mil 39 firmas , que sólo equivalen a 8.8 por ciento.El comunicador tampoco ha cumplido con la dispersión ni con la rendición de cuentas ante el INE.En total, los independientes a la Presidencia, al Senado y a la Cámara de Diputados acumulan 3 millones 60 mil 288 firmas.