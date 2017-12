/ Este miércoles, la revista Hollywood Reporter publicó su listado de las 10 peores cintas de 2017, las cuales abarcaron desde comedias sin risas hasta historias de desastres. ¿Para ti cuál fue la peor de todas?10. Mi nueva yo (Home Again)?En esta cinta Reese Whiterspoon da vida a una madre soltera de 40 años que se involucra con un hombre más joven; de acuerdo con Jon Frosh, crítico de la publicación, "mal interpretada y mal planeada, es una comedia de larga duración sin risas".9. La reina del desierto (Queen of the Desert)?La última cinta de Werner Herzog rastrea la vida de Gertrude Bell (Nicole Kidman), cuya comprensión del mundo árabe ayudó a remodelar el mundo árabe a principios del siglo XX. "Esta es una epopeya plana y literal que nos sigue contando su dimensión espiritual sin generar evidencia de ello".8. Guardianes de la bahía (Baywatch)Para The Hollywood Reporter, la película estrenada en el verano con Zac Efron y Dwayne Johnson, basada en la famosa serie de la década de los 90 "lucha por una vulgaridad que nunca se acerca ni remotamente a lo divertido".7. La liga de la justicia (Justice League)La publicación afirma que en la cinta basada en los personajes de DC Comics la fatiga y la repetición se hacen presentes, además de que "Ben Affleck, luciendo el traje de murciélago por segunda vez, parece que preferiría estar en casi cualquier otro lugar, excepto ahí".6. El hombre de nieve (The Snowman)? La adaptación a la pantalla grande del éxito literario de 2007 del noruego Jo Nesbo, dirigida por Tomas Alfredson y protagonizada por Michael Fassbender, carece de sentido del humor, afirma el portal. Para su crítico Stephen Dalton, "el elenco comparte cero química en la pantalla y la trama está obstruida con torpes cabos sueltos".5. La momia (The Mummy)Los estudios Universal intentaron revivir el clásico de Brendan Fraser con Tom Cruise y Russell Crow en esta adaptación dirigida por Alex Kurtzman; la publicación enfatizó al poca osadía y encanto del actor como un sargento del ejército que secretamente saquea antigüedades4. Geotormenta (Geostorm)?The Hollywood Reporter afirmó que la cinta con Gerarld Butler y Andy García donde enfrentan un desastre de enormes proporciones se reduce a "una llamada de dos horas al soporte técnico que se reduce a la clásica pregunta '¿has intentado apagarlo y reiniciar?'3. El libro de Henry (The Book of Henry)La película protagonizada por Naomi Watts narra la vida de la madre de un niño genio que comienza como una imagen familiar para luego mutar en una historia de enfermedad terminal para luego enfrentar posibles acciones de ultratumba, no sin antes resolver un caso de probable abuso sexual infantil.2. Valerian y la ciudad de los mil planetas (Valerian and the City of a Thousand Planets)La última pieza de ficción espacial dirigida por el francés Luc Besson es protagonizada por Dane DeHaan y Cara Delevigne, quienes en el siglo 28 tienen que correr para salvar al universo es, para el crítico Todd McCarthy, "desatenta, indescifrable, indigesta, y en poco tiempo, un excelente sedante".1. 9/11Para The Hollywood Reporter, la peor cinta de 2017 es ésta que narra la historia de cinco personas atrapadas en un elevador de las Torres Gemelas en los atentados del 11 de septiembre de 2001. "Es desafortunado que Charlie Sheen eligiera para su regreso a la pantalla este execrable thriller; es una película de desastre de mala gestión, explotadora y terriblemente elaborada".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi