/ La conclusión a la que Avivah Wittenberg-Cox , CEO de 20-first , una de las firmas consultoras de género líderes en el mundo, y autora de Seven Steps to Leading a Gender-Balanced Business , ha llegado tras años de investigación y experiencia es que "las mujer es profesionalmente ambiciosas realmente solo tienen dos opciones cuando se trata de sus parejas personales: un socio que brinde apoyo total o ningún compañero. Cualquier cosa en el medio termina siendo un pantano que mina la moral y la carrera".Esta es la realidad de la transición a 'medio cocinar' en la que nos encontramos cuando se trata de mujer es en el lugar de trabajo. El siglo 20 vio el aumento de las mujer es. El siglo 21 verá la adaptación (o no) de los hombres a las consecuencias de ese aumento. La realidad es que la transición no es fluida y las reacciones adversas serán regulares, pero los beneficios son potencialmente enormes, afirma la especialista en un artículo para la revista Harvard Business .En matrimonios equitativos, la relación se mantiene como positiva siempre y cuando la carrera de ese hombre no se vea perturbada por el éxito de su esposa. (Aunque la autora refiere que ha escuchado ocasionalmente historias de cónyuges que sofocan la carrera de parejas del mismo sexo, la gran mayoría son de parejas heterosexuales y casi siempre la carrera de la mujer ocupa el segundo lugar).Talento femenil mexicano en el sector espacial Compañía que financió estatua de niña en Wall Street paga menos a sus empleadas Hollywood no se llevaría el Oscar en igualdad "No es que estos maridos no sean cónyuges progresivos y solidarios. Ciertamente se ven a sí mismos de esa manera, como lo hacen muchos de los directores ejecutivos y líderes de las empresas con las que trabajo. Pero a menudo son atrapados por compensaciones que no estaban esperando. Están felices de tener esposas exitosas que ganan mucho. Los aplauden y los apoyan, hasta que empiezan a interferir con sus propias carreras", detalla Wittenberg-Cox.Un estudio de Pamela Stone y Meg Lovejoy descubrió que los esposos eran un factor clave en dos tercios de las decisiones de las mujer es de abandonar el mercado laboral, a menudo porque las esposas tenían que llenar el llamado vacío parental.Muchas de las cosas que las personas aprenden sobre el liderazgo y la formación de equipos en el trabajo son directamente transferibles a la gestión de un mejor equilibrio en el hogar. Algunas de las estrategias que incluye Wittenberg-Cox en su próximo libro son:1 VisiónDiscute los objetivos personales y profesionales a largo plazo temprano y revísalos regularmente. La falta de alineación y el apoyo mutuo entre las parejas puede descarrilar las estrategias de toda la vida. Sé clara sobre qué soporte se requerirá y qué se espera que logre estos objetivos y de dónde vendrá.2 Escucha con atenciónLa queja más común de las mujer es es que no se sienten escuchadas; de los hombres, que no se sienten apreciados. Para lo primero, introduce sesiones de escucha sentadas regularmente (mensualmente es bueno, trimestralmente como mínimo). Dedicado, cara a cara, concentrados, sin hablar, escuchando todo lo que tu compañero necesita decir. Luego repite lo que escuchaste. Ajusta según sea necesario. Entonces cambia ¿Suena incómodo? Solo hasta que se convierta en un hábito de la relación.3 Da cumplidosTodos apreciamos los cumplidos, pero cada vez es más raro, tanto en casa como en el trabajo. La regla generalmente recomendada es de 5 a 1: cinco comentarios positivos para cada uno 'constructivo'. Resulta que los humanos aman ser admirados, especialmente por sus parejas íntimas. Así que sube el volumen y dile a tu pareja lo hermoso, brillante, atento y solidario que es. Recompensa lo positivo y míralo crecer. ¿Suena artificial? Solo hasta que veas que la luz se enciende en sus ojos.Si tu pareja no está dispuesta a participar, está desinteresada en 'apoyarse' y se resistente a buscar ayuda, debes preguntarte por qué, advierte Wittenberg-Cox."Al igual que en el trabajo, es interesante primero trabajar en ti misma. Comprende tus propios problemas, el impacto que tienen en los demás. Considera trabajar con un terapeuta o entrenador", señala. Al final, después de que te hayas dado cuenta, si la relación no ha mejorado, la pregunta sigue siendo: ¿Qué te mantiene en este equipo? ¿Te estás quedando sin amor? ¿Es el miedo a la soledad por lo que permaneces ahí?La escritora concluye reflexionando que el retener a las mujer es, en casa y en el trabajo requiere habilidad y autoconciencia. Requiere atención y un reajuste intencional de las reglas de ayer a las realidades de hoy. En el trabajo, significa adaptar las culturas y los sistemas de la empresa. En casa, requiere un enfoque igualmente estratégico para mejorar el potencial de ambos socios, con una visión familiar a largo plazo, toneladas de pláticas y halagos regulares para el viaje. Cualquier cosa menos es el ayer.