/ Rechazos o total desconocimiento de quién era la otra persona fueron algunas anécdotas incómodas que comparten algunas de las parejas más exitosas del mundo cuando se conocieron."BILL Y MELINDA GATESEl todopoderoso jefe de Microsoft , Bill Gates , primero le pidió a Melinda, una recién contratada gerente de producto, que fuera con él a cenar a un picnic de la compañía en 1987.Gates quería agendar la cita con dos semanas de anticipación, pero ella le respondió que eso no era "lo suficientemente espontáneo para mí"; esa misma noche, él la llamó a su casa y le preguntó: "¿Es esto lo suficientemente romántico para ti?"JEFF Y MACKENZIE BEZOSEl fundador y CEO de Amazon y la que sería su esposa se conocieron en la firma de administración de inversiones D.E. Shaw; él fue el primero en entrevistarla."Creo que mi esposa es ingeniosa, lista, cerebral y sensual, y tuve la fdortina de haber visto su currículum antes de conocerla, así que sabía cómo había salido en sus pruebas escolares".Después de que McKenzie obtuvo el empleo, se volvieron vecinos de oficina. "Todo el día escuchaba su fabulosa risa; ¿cómo podrías no enamorarte con esa risa?" cuenta ella. Los Bezos se casaron en 1993.WARREN BUFFETEl empresario e inversor estadounidense nacido en 1930 ha tenido dos esposas. A la primera, Susan, la conoció a través de su hermana Roberta, puesto que ambas eran compañeras de habitación en la Universidad Northwestern.Él la impresionó con su habilidad para tocar ukulele y se casaron en 1952 y se separaron en 1977; un año después, Susan presentó a Warren con Astrid Menks, quien era anfitriona en un restaurante.Antes de que Susan muriera en 2004 por un cáncer de garganta, ella le pidió a Astrid que cuidara de Buffet, y ambos se casaron en 2006."GISELE BUNDCHEN Y TOM BRADYLa exmodelo brasileña y el quaterback de los Patriotas de Nueva Inglaterra se conocieron en 2006 por un amigo en común. Ella admite que fue amor a primera vista. "En el momento en que lo vi, sonrió y fue como 'esa es la sonrisa más hermosa y carismática que he visto'".En esa cita, ambos pasaron tres horas platicando y no han parado desde entonces. "Desde el día que nos conocimos,no hemos pasado un solo día sin hablar uno con el otro".LEBRON Y SAVANNAH JAMESEl jugador estrella de los Cavaliers de Cleveland y su esposa crecieron en Akron, Ohio, y fueron a bachilleratos rivales; él ya era un prodigio del basquetbol y ella porrista del equipo de softball.Cuándo él la invitó a ir a un juego de basquetbol ella no tenía idea de quién era este jugador, admitió Savannah en una entrevista para Vogue.Si no puedes encontrar una pareja que apoye tu carrera, permanece soltera Millennials están dispuestos a pagar por aplicaciones de citas Mujeres exitosas, con mayor probabilidad de divorcioCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi