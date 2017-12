/ Actualmente, no importa la dirección que se busque, las mujer es en los negocios están prosperando.Estas ciudades se han convertido en el hogar de varias empresarias, al registrar un alto en los negocios conducidos por mujer es en Estados Unidos, de acuerdo con la lista de Inc 5000.1.- Nueva York. La gran manzana es una gran opción para las negocios de las mujer es, 25 tienen su sede en Manhattan. Aquí se encuentra la compañía de Sarah LeFleur's.2.- Austin. El estado estrella es el hogar de tres ciudades que promueven algunas compañías a cargo de mujer es. Becker Wright Consultants, cuya CEO es Jennifer Wright, brinda un servicio completo que se dedica al reclutamiento ejecutivo.3.- San Diego. California es hogar de dos grandes firmas encabezadas por mujer es. Al sur del estado californiano, Alessandra Lezama salió a la luz con AbacusNext, una compañía que ofrece servicios de tecnología para clientes principalmente del área de la abogacía.4.- Washington. No sólo se trata del mundo político albergado en DC. Once firmas de mujer es están prosperando en esta ciudad, incluida la empresa de Angela Prentice, la cual ofrece apoyo de ciberseguridad y soporte técnico para el gobierno.5.- Atlanta. Esta ciudad sureña es el lugar donde 10 compañías se han consolidado. Ambica Yadav, la CEO de Karna, maneja las operaciones de la empresa en esta zona, donde opera investigación y soluciones de comunicación para el gobierno.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi