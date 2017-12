/ 11:42.Lima, dic. 27. El presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Mario Mongilardi, exhortó hoy a los sectores políticos a "voltear a la página", tras el fallido intento de vacancia presidencial y el indulto a Alberto Fujimori, y a sumar esfuerzos por construir juntos un Perú mejor. Sostuvo que las discusiones políticas actuales resultan estériles frente a la necesidad de trabajar en conjunto por el crecimiento y el progreso del país, y por superar posibles escenarios de inestabilidad que solo crean incertidumbre en los agentes económicos y ahuyentan los capitales. "En la CCL estamos cansados de la irresponsabilidad de nuestros políticos. Ya es momento que tomen con la debida responsabilidad sus actos, pensando en el Perú y no en cálculos políticos, porque están creando una profunda incertidumbre en el mercado", advirtió el líder empresarial. Para Mario Mongilardi , el Perú necesita aprovechar el contexto internacional que se torna favorable y crecer a tasas de al menos 4% al año, pero ello -advirtió- puede verse afectado con la situación coyuntural y el "ruido político" que hoy se percibe en el país. Recordó que, en el frente externo, el precio del cobre, principal metal que exporta el Perú , ha alcanzado cifras récord, mientras que las exportaciones no tradicionales crecen "a tasas interesantes", por lo que corresponde al país aprovechar esa situación. "Además, el Perú es un país que tiene grado de inversión, pero quienes estamos creando los problemas somos los propios peruanos, y eso es inaceptable. En el frente interno está el problema y este es carácter político", dijo el titular de la CCL , en diálogo con la Agencia Andina . En su opinión, "la incertidumbre es el peor enemigo de la inversión", de manera que un país no podrá tener la solidez económica deseada, si esta no va acompañada de un clima de estabilidad política. Demandó, en tal sentido, a los actores sociales y políticos hacer esfuerzos por superar esa situación con visión de presente y de futuro, pues, caso contrario, se generará una retracción de las inversiones y, por consiguiente, podría aumentar el desempleo y la pobreza. Mario Mongilardi mencionó también que, si el gabinete ministerial es recompuesto, este debe estar conformado por ministros que no solo posean liderazgo, sino que a la vez transmitan confianza y estabilidad a los agentes económicos. "Si los ministros no reúnen esas características, el presidente Pedro Pablo Kuczynski tiene la responsabilidad de rodearse de ministros que tengan esas condiciones (…). El Perú necesita transformaciones que aún no sean dado", apuntó.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi