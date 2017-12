/ Edison Flores sabe que luego de conseguir la clasificación a Rusia 2018 y conocer en qué grupo se encuentra la selección peruana , toca prepararse al máximo para llegar en óptimas condiciones al certamen de selecciones.El 'Oreja', que se encuentra de vacaciones, habló sobre el rendimiento de la bicolor en los últimos partidos y sobre los objetivos trazados para el próximo año."Si hacemos un buen trabajo y seguimos jugando como lo venimos haciendo, merecemos llegar hasta donde podamos. El primer objetivo es pasar a segunda ronda (del Mundial) y luego ya los partidos son de tú a tú", manifestó el ex Universitario en diálogo con Radio Exitosa.A su vez, sostuvo que los dirigidos por Ricardo Gareca se han acostumbrado a brindar alegrías a los hinchas nacionales pues han sumado victorias memorables."Nosotros tenemos que estar con la mentalidad de ganar, nos hemos acostumbrado a ganar y a no perder en los últimos partidos y tenemos que seguir así", aseveró.Vea también Alianza celebra el Día del Hincha Blanquiazul sin dejar de lado los memes ¡Está 'on fire'! Irven Ávila marcó en amistoso con Lobos BUAP [VIDEO] ¡Un ejemplo a seguir! Christian Cueva recibió reconocimiento en Huamachuco [VIDEO] Ray Sandoval jugará en un equipo de México, según gerente general de Cristal Neymar sobre lesión en Brasil 2014: 'Fue mi peor momento, solo lloraba en casa' ¡Eterno! 'Cachete' Zúñiga alarga su retiro y jugará todo el 2018 por Melgar Mbappé: "Adoré a Cristiano de pequeño, pero eso se acabó" 'Chemo' del Solar es el nuevo técnico de la Universidad César Vallejo Estos son los futbolistas peruanos que jugarán el extranjero el 2018 [FOTOS] Manuel Burga llegó a Lima tras ser absuelto de FIFA GateCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi