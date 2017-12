/ ¡La extraña! 'Luke Skywalker' le rindió homenaje a la 'Princesa Leia' a un año de su muerte. Mark Hamill utilizó sus redes sociales para escribir un corto pero sentido mensaje refiriéndose a Carrie Fisher .El protagonista de la saga de 'Star Wars' no perdió la oportunidad de recordar a la actriz, y escribió en su cuenta de Instagram : "Nunca nadie se va de verdad… #SiempreConNosotros #CarrieViviráPorSiempre".Junto a las breves y emotivas palabras, Hamill compartió un collage de imágenes. En dos de ellas, se puede ver a ambos artistas abrazados. Una de las fotos fue capturada cuando eran jóvenes y la otra cuando terminó el rodaje de 'Los Últimos Jedi' .En la tercera instantánea se muestra un dibujo de Fisher , haciendo un gesto obsceno, mientras parodia a la Vírgen María , y carga a su pequeña mascota, un bulldog francés de nombre Gary.Carrie Fisher sufrió un infarto cuando viajaba de Londres a Los Ángeles el pasado 23 de diciembre del 2016. Ella llegó a un hospital de la ciudad californiana en estado crítico, y se le trató de reanimar. Sin embargo, falleció el 27 de diciembre del 2016 , a los 60 años.El 28 de diciembre del 2016 , un día después de esta tragedia, su madre, Debbie Reynolds , fue ingresada de emergencia a un hospital por unaccidente cerebrovascular. Ella también falleció. Tenía 84 años.No one's ever really gone… #AlwaysWithUs #CarrieOnForeverUna publicación compartida por Mark Hamill (@hamillhimself) el Dic 27, 2017 at 12:44 PSTVea también ¡La fuerza los acompaña! 6,430 personas se llaman 'Rey' y 728, 'Leia' 'Star Wars The Last Jedi': Rebeldes a punto de extinguirse, pero aún tienen esperanza [RESEÑA CON SPOILERS] Mark Hamill: "No es mi Luke Skywalker" Mark Hamill se disculpó por criticar 'Star Wars: The Last Jedi' ¿Lo recuerdas? Así se les decía antes a los personajes de 'Star Wars' [FOTOS] Facebook : Así lucirían los personajes de 'Star Wars' en versión peruana [FOTOS] 'Star Wars: The Last Jedi' recauda US$ 220 millones en su primera semana de estreno en Norteamérica 'Star Wars: The Last Jedi' no superó en taquilla a 'El Despertar de la Fuerza' Star Wars: Mark Hamill admitió que tuvo un affaire con Carrie Fisher ¿El fan más grande? Ricardo Morán se desvivió en halagos hacia 'Star Wars: The Last Jedi' [VIDEO]Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi