/ ¡No se cansa de ganar! Manchester City sumó una nueva victoria a su lista luego de ganar por 1-0 al Newcastle en su visita al Saint James Park por la vigésima fecha de la Premier League .La escuadra dirigida por Pep Guardiola dominó las acciones del partido; sin embargo no pudo reflejar su superioridad en un marcador abultado.El único tanto del partido llegó a los 31' por obra de Raheem Sterling . Con esta victoria el cuadro 'ciudadano' sumó su triunfo número 18 y está a una victoria de igualar el record del Bayern Munich con 19.Manchester City tendrá la oportunidad de sumar otros tres puntos este domingo cuando se enfrente al Crystal Palace. ¿Lo conseguirá?Previa del Manchester City vs. Newcastle UnitedManchester City visitará a Newcastle United este miércoles (EN VIVO ONLINE 2:45 p.m. - ESPN2) en el estadio St. James' Park, donde se desarrollará el penúltimo duelo del tradicional 'boxing day', válido por la vigésima jornada de la Premier League .El compromiso marca el inicio de la segunda vuelta del certamen británico e impone el enfrentamiento de dos destacados estrategas españoles.Bajo la dirección de Pep Guardiola , Manchester City lidera la clasificación tras diecisiete triunfos consecutivos y solo ha cedido un empate ante Everton en agosto, rumbo al título en juego.Rafael Benítez , en tanto, comanda al Newcastle en su retorno a la Liga Inglesa y pretende sumar una nueva victoria después de romper frente al West Ham una mala racha de cuatro derrotas seguidas.Con 55 unidades, Manchester City se ubica en la cima de la tabla de posiciones, mientras que Newcastle marcha decimoquinto con 18 puntos.Posibles alineaciones:Newcastle United : Elliot, Yedlin, Lasceles, Clark, Manquillo, Ritchie, Hayden, Merino, Atsu, Ayoze Pérez y Gayle.Manchester City : Ederson, Danilo, Mangala, Otamendi, Delph, De Bruyne, Fernandinho, Silva, Sterling, Gabriel Jesus y Sane.