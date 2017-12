/ Alexandra Hörler se despidió de la conducción de 'En boca de todos' a un año de haber ingresado al programa de América Televisión, en el que compartió la animación con la ex Miss Mundo, María Julia Mantilla ."Ya que nadie ha dicho nada al respecto, yo voy a aprovechar. Me voy a despedir el día de hoy. Ha sido un año maravilloso, lo he disfrutado, he aprendido muchísimo, he reído, he renegado" , indicó con la voz quebrada.También agradeció a la productora, al equipo de producción y a Maju Mantilla por apoyarla en la conducción de espacio."'Maju', gracias por haber sido la mejor compañera de conducción que he tenido. Muchas gracias. Maju siempre estuvo ahí, siempre estuvo pendiente", precisó la periodista.Alexander Hörler le dice adiós a programa de América TV.Al parecer, la emoción de la despedida de Hörler hizo que lanzara una 'palabrota', en medio de su adiós televisivo."Marco, me has vuelto loca todo el año. Mi oído no te lo agradece nadita, pero yo te agradezco algunos gritos y algunas pu***. Muchas gracias", indicó.¿Y qué hará en 2018? "Perseguiré mis sueños", agregó.Vea también Este es el tráiler oficial de la película 'No me digas solterona' [VIDEO] Andrés Hurtado se presentó en CNN y anunció que llevará su caso a la Corte Interamericana [FOTOS Y VIDEO] ¿Será cierto? Acusan a Evelyn Vela de robo y agresión física Magaly Medina reveló que Alan García le ofreció indulto cuando estuvo presa [VIDEO] El actor argentino Gustavo Mac Lennan falleció a los 76 años [VIDEO]Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi