/ Hugo Coya renunció hoy a la presidencia ejecutiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP). Su decisión la comunicó a Salvador del Solar, quien este miércoles también dio un paso al costado como ministro de Cultura .Coya señaló en Twitter que dimitió a la dirección de este ente público "con una mezcla de emociones". "Este periodo al frente del Instituto ha sido muy enriquecedor y me gustaría aprovechar la oportunidad para agradecerle a usted, a los funcionarios y empleados que conforman tanto el IRTP como el Ministerio de Cultura", se lee en el oficio.El IRTP, como se sabe, administra TVPerú y Radio Nacional, los medios del Estado. El directivo había asumido el cargo en agosto de 2016, en el inicio de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.De esta manera, Hugo Coya se convierte en otro funcionario más que renuncia a su puesto tras el indulto humanitario que concedió Kuczynski a Alberto Fujimori, ex gobernante que cumplía una condena de 25 años de prisión por los crímenes en los casos Barrios Altos y La Cantuta.Cumplo con informar que he presentado mi renuncia a la Presidencia Ejecutiva de #IRTP Quiero agradecer a todos los trabajadores de @tvperupe @noticias_tvperu @RadioNacionalFM por su gran trabajo durante mi permanencia en la Institución pic.twitter.com/WtH7CG8MIG- Hugo Coya (@Hcoya) 27 de diciembre de 2017 Vea también Vicente Zeballos oficializa renuncia a Peruanos por el Kambio Estas son todas las renuncias del oficialismo tras el indulto a Fujimori [FOTOS] Máximo San Román renunció como asesor de Pedro Pablo Kuczynski Salvador del Solar renunció al Ministerio de Cultura Secretario general de Acción Popular pide renuncia de premier Aráoz Defensoría del Pueblo solicitó copia de expediente de indulto a Alberto Fujimori ¿Quién es Vicente Romero, el próximo ministro del Interior? Poder Judicial suspendió audiencia por caso cocteles de Fuerza PopularCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi