El Mundial Rusia 2018 está a la vuelta de la esquina y muchos se preguntan '¿cuál será la canción oficial del certamen de selecciones?'. Es así que, de acuerdo a Univisión, se ha dado a conocer qué cantantes estarían en la lucha por prestar su voz para el mencionado tema.Según la citada fuente, Maluma y J Balvin son los artistas que pugnan por dicho 'honor' pues en un programa radial de México se habría conocido que las disqueras de ambos colombianos habrían presentado sus propuestas a la FIFA Hasta el momento, el popular 'Pretty Boy' tendría la delantera dado que contaría con la participación de Bad Bunny .Tanto Maluma como J Balvin son figuras indiscutibles dentro de la música urbana. Ambos cierran el año con temas muy populares entre los jóvenes como 'Felices los 4' y 'Mi gente'.