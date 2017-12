/ Gian Marco Zignago celebró el cumpleaños número 22 de su hija Nicole Zignago , la mayor de sus tres hijos. El cantautor dedicó este emotivo mensaje a su primogénita en Instagram ."¡Feliz cumpleaños chinita de mi alma! @nicolezignago ¡tú vida será lo que tú quieras que sea! Mamá y yo estamos honrados y orgullosos de tener una hija como tú… ¡Te amamos!" , escribió el artista a su primogénita.Nicole Zignago estudia música en la universidad de música Berklee, ubicado en Boston (Estados Unidos), con el propósito de consagrarse en la industria de la música. También ha realizado presentaciones en vivo con su padre."Cuando vayas creciendo Nicole, dentro de tu cabeza, vas a guardar las flores que Mamá en el jardín sembró, y cuando te des cuenta Nicole, que la vida es un juego, vas a lanzar canciones al sol que papi te enseñó Feliz cumpleaños Chinita de mi alma!!! @nicolezignago Tú vida será lo que tú quieras que sea! Mamá y yo estamos honrados y orgullosos de tener una hija como tú Te amamos!!Una publicación compartida de GianMarco (@gianmarcooficial) el Dic 27, 2017 at 6:00 PSTPor lo pronto, anunció su presentación para el 5 de enero, en la Estación de Barranco, a partir de las 9 de la noche.cantar me pone feliz. muy muy felizUna publicación compartida de Nicole Zignago (@nicolezignago) el May 3, 2017 at 6:49 PDTVea también Alexandra Hörler se quiebra en despedida de la conducción de 'En boca de todos' [VIDEO] Rafael Cardozo rompió en llanto durante conmovedor intercambio de regalos en 'Esto es guerra' [VIDEO] Este es el tráiler oficial de la película 'No me digas solterona' [VIDEO] Maluma y J Balvin estarían luchando por cantar el tema oficial de Rusia 2018 ¡Emotivo! 'Luke Skywalker' rinde homenaje a la 'Princesa Leia' a un año de su muerteCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi