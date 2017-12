/ 15:37.Lima, dic. 27. Mercedes Aráoz informó hoy que el presidente Pedro Pablo Kuczynski la ratificó en el cargo de jefa del Gabinete Ministerial, razón por la cual continuará trabajando desde ese cargo para cumplir los objetivos del gobierno en beneficio de la población. "El presidente Kuczynski ha decidido ratificarme su confianza para seguir apoyándolo y yo he aceptado esa responsabilidad", manifestó en conferencia de prensa brindada junto a los ministros de Justicia, Enrique Mendoza ; y del Interior, Vicente Romero. Según dijo, aceptó continuar trabajando con el Presidente en virtud, no solo al compromiso que tiene con el gobierno, sino también al mandato del pueblo que la eligió como vicepresidenta de la República . "No solo tengo un compromiso, sino un mandato del pueblo. Fui elegida en una plancha como segunda vicepresidenta y también como congresista y el Presidente me ha conferido el honor de presidir el Consejo de Ministros y en esa razón seguiré trabajando como hace tres meses cuando asumí el reto de ser jefa del Gabinete", indicó Aráoz . En ese marco, ratificó el compromiso de seguir trabajando a favor de la R econstrucción con Cambios para ayudar a la población más afectada por los efectos del Niño costero "Tenemos que seguir luchando contra la anemia, contra la corrupción. Corresponde al Gabinete seguir apoyando en la reconstrucción nacional, propiciando el cierre de heridas y una mirada optimista hacia el futuro", indicó. En ese marco, Aráoz lamentó la renuncia de miembros del Gabinete , a quienes agradeció por el apoyo brindado y por el esfuerzo de trabajar en el gobierno en la ejecución de políticas de Estado. Además, dijo que sus renuncias obedecen a un criterio de conciencia, el cual respeta. "Confío en que contaremos con su apoyo en el futuro cercano", comentó. Precisó también que el presidente Kuczynski decidió cesar en sus funciones al asesor Máximo San Román antes de que él presentara su carta de renuncia.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi