/ Tras la renuncia del ministro del Interior, Carlos Basombrío , que fue aceptada después de la votación por la vacancia presidencial, sel general PNP Vicente Romero asumió hoy el cargo.Esta tarde el presidente Kuczynski le tomó juramento a la 1 p.m., previamente esto ya se había anunciado la ceremonia vía el Twitter de Presidencia."El jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, tomará juramento al nuevo ministro del Interior que formará parte del Gabinete Ministerial", se puede leer en la cuenta.Hoy, a la 1 p.m., el jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, tomará juramento al nuevo ministro del Interior que formará parte del Gabinete Ministerial.- Presidencia Perú (@prensapalacio) 27 de diciembre de 2017 Como se recuerda, el ingreso de Romero se da luego que el propio Pedro Pablo Kuczynski confirmó la renuncia de Carlos Basombrío tras escándalo de Odebrecht que generó el pedido de vacancia presidencial."(Carlos Basombrío) Él está muy preocupado. Me ha mandado una carta que yo no he aceptado y espero poder convencerlo de que se quede", dijo el mandatario en aquella oportunidad.