/ No hay respeto. La Policía Militar de Brasil halló, en un operativo realizado en la favela Ana Clara en Duque de Caixas, paquetes de droga que tenía impresa, nada más y nada menos, que la foto de Paolo Guerrero .Fue el portal O Globo el medio que publicó la imagen y en ella se ve los paquetes de cocaína con la cara de Guerrero."Policías del 15 BPM (Duque de Caxias) arrestaron a dos hombres y se incautaron con ellos una pistola, drogas, dos radios y otros materiales, durante la operación en la comunidad de Ana Clara", informa la nota de la red social de la Policía Militar de Brasil.El hallazgo ha generado la indignación de los fanáticos del Flamengo e, incluso, también de los hinchas de la selección peruana quienes creen que este es un golpe al capitán de la blanquirroja.Como se recuerda, Guerrero fue suspendido por dopaje tras hallarse benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína, en una prueba antidopaje tras el partido por las eliminatorias sudamericanas, contra Argentina en octubre.