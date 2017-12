/ La selección peruana planea tener un buen rendimiento en el Mundial Rusia 2018 y para ello necesita de partidos de preparación previo al certamen que reúne a muchos países.Es por eso que el propio presidente de la Federación Peruana de Fútbol ( FPF ), Edwin Oviedo señaló, al terminar la ceremonia de presentación de la nueva camiseta nacional, que ya se tienen definidos los duelos amistosos ante Islandia y Croacia .Precisamente, este último país, a través de su cuenta de Twitter , anunció el próximo encuentro ante la bicolor que se disputará en Estados Unidos en el mes de marzo."En marzo, Croacia jugará dos grandes partidos amistosos en Estados Unidos, contra Perú en el Hard Rock Stadium en Miami (23 de marzo) y contra México en AT&T Stadium en Dallas (27 de marzo). ¡Esperamos otro viaje a los Estados Unidos!", se lee en la publicación.La selección peruana , que vuelve a una cita mundialista tras más de tres décadas de ausencia, buscará llegar en óptimas condiciones a la competición que se desarrollará el próximo año.In March, Croatia will play two great friendly matches in USA, against @TuFPF at @HardRockStadium in Miami (23 March) and against @FMF at @ATTStadium in Dallas (27 March). Looking forward to another trip to USA! pic.twitter.com/OUvj41ToCK- HNS | CFF (@HNS_CFF) 27 de diciembre de 2017 Vea también ¡Oficial! Josepmir Ballón será jugador de Sporting Cristal hasta el 2020 Cristiano Ronaldo despide el 2017 realizando la Gala CR7 [FOTOS] Edison Flores: "Nos hemos acostumbrado a ganar y tenemos que seguir así" Alianza celebra el Día del Hincha Blanquiazul sin dejar de lado los memes ¡Está 'on fire'! Irven Ávila marcó en amistoso con Lobos BUAP [VIDEO] ¡Un ejemplo a seguir! Christian Cueva recibió reconocimiento en Huamachuco [VIDEO] Ray Sandoval jugará en un equipo de México, según gerente general de Cristal Neymar sobre lesión en Brasil 2014: 'Fue mi peor momento, solo lloraba en casa' ¡Eterno! 'Cachete' Zúñiga alarga su retiro y jugará todo el 2018 por Melgar Mbappé: "Adoré a Cristiano de pequeño, pero eso se acabó"Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi