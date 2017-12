/ Josepmir Ballón , una de las figuras de Sporting Cristal , plasmó su firma de renovación con el club rimense hasta el 2020. Así lo informó la propia escuadra a través de su cuenta de Twitter ."Tenemos el agrado de informar que Josepmir Ballón extendió su contrato con el club rimense, garantizándose así la permanencia de un jugador de selección, valorado por su polifuncionalidad en la cancha. ¡La experiencia de Ballón hasta el 2020!", se lee en un tuit de la institución.Tras hacerse oficial el anuncio, el ex volante de la bicolor rompe con todas las especulaciones que señalaban que su futuro estaba ligado a otro club. Incluso se rumoreó que llegaría a las filas de Sport Boys , pero al final no es así.El futbolista de 29 años podrá disputar la Copa Sudamericana 2018 , esperando que su buen rendimiento dentro del campo de juego sea del agrado de Ricardo Gareca para que lo considere nuevamente en la selección peruana y pueda ir a Rusia 2018 .Tenemos el agrado de informar que Josepmir Ballón extendió su contrato con el club rimense, garantizándose así la permanencia de un jugador de selección, valorado por su polifuncionalidad en la cancha. ¡La experiencia de Ballón hasta el 2020! ⚽ 🖊 ðŸ" #Ballón2020 #LaRazaCeleste pic.twitter.com/HmRxJwY20S- Sporting Cristal (@ClubSCristal) 28 de diciembre de 2017 Vea también Cristiano Ronaldo despide el 2017 realizando la Gala CR7 [FOTOS] Edison Flores: "Nos hemos acostumbrado a ganar y tenemos que seguir así" Alianza celebra el Día del Hincha Blanquiazul sin dejar de lado los memes ¡Un ejemplo a seguir! Christian Cueva recibió reconocimiento en Huamachuco [VIDEO] ¡Está 'on fire'! Irven Ávila marcó en amistoso con Lobos BUAP [VIDEO] Ray Sandoval jugará en un equipo de México, según gerente general de Cristal Neymar sobre lesión en Brasil 2014: 'Fue mi peor momento, solo lloraba en casa' ¡Eterno! 'Cachete' Zúñiga alarga su retiro y jugará todo el 2018 por Melgar Mbappé: "Adoré a Cristiano de pequeño, pero eso se acabó" 'Chemo' del Solar es el nuevo técnico de la Universidad César VallejoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi