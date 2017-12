/ El día de hoy en Matute se celebrará el Día del Hincha Blanquiazul , un evento que es organizado por Alianza Lima y que reúne a muchas ex figuras del club, como también a los futbolistas actuales.Si bien el encuentro que se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva está previsto para las 7:30 p.m., el show artístico comenzó desde las 2:30 p.m.Figuras como Jefferson Farfán , Leao Butrón , Carlos Zambrano , Christian Cueva , Waldir Sáenz , José Soto , Juan Jayo , Rinaldo Cruzado , Marko Ciurlizza , entre otros, han confirmado su asistencia y prometen que será una verdadera fiesta aliancista.Sin embargo, en medio de toda la alegría, por además haber acabado el año como campeones nacionales, diversos usuarios no dudaron en crear memes en alusión al evento. Aquí te mostramos los mejores.Vea también ¡Está 'on fire'! Irven Ávila marcó en amistoso con Lobos BUAP [VIDEO] ¡Un ejemplo a seguir! Christian Cueva recibió reconocimiento en Huamachuco [VIDEO] Ray Sandoval jugará en un equipo de México, según gerente general de Cristal Neymar sobre lesión en Brasil 2014: 'Fue mi peor momento, solo lloraba en casa' ¡Eterno! 'Cachete' Zúñiga alarga su retiro y jugará todo el 2018 por Melgar Mbappé: "Adoré a Cristiano de pequeño, pero eso se acabó" 'Chemo' del Solar es el nuevo técnico de la Universidad César Vallejo Estos son los futbolistas peruanos que jugarán el extranjero el 2018 [FOTOS] Manuel Burga llegó a Lima tras ser absuelto de FIFA Gate Luis Advíncula e Irven Ávila se lucieron juntos como jugadores de Lobos BUAPCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi