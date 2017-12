/ Continúa rodeada de polémica. Evelyn Vela acaba de ser acusada de robo y agresión física. Una modelo, de nombre Melissa Márquez Reategui , manifestó que la ex bailarina arremetió contra ella en una conocida discoteca de Barranco .En conversación con diario Trome , Márquez señaló que Vela la arañó y se llevó su cartera, la cual contenía casi S/3 mil, y su celular. La presunta víctima se trasladó a la comisaría del distrito para brindar sus declaraciones."Le contaron que yo había hablado mal de las hijas de Melissa Klug, pero no es cierto. Ella ( Evelyn Vela) me arrinconó en el baño y golpeó, también me robó la cartera . No entiendo qué le pasa, por qué reacciona así. Se llevó mis celulares y 2,800 soles ", explicó."Ella ( Evelyn Vela) sale de un problema para entrar a otro. He tomado una pastilla para tranquilizarme porque estoy en shock. No he dejado de llorar. Toda la cara la tengo golpeada, me arañó. Cuando le dije que iba a denunciarla me golpeó más", agregó.La mejor amiga de Melissa Klug se comunicó con el medio en cuestión, y negó lo sucedido. " Estuve en la discoteca con mis amigos y no pasó nada. ¡Ay, Dios mío! Que vaya al psicólogo, ni la he visto, que hable lo que quiera" , dijo Vela .Vea también ¿Indirecta? Melissa Klug y Evelyn Vela cantan 'No te creas tan importante' [VIDEO] ¡Se mostró feliz! Evelyn Vela celebró junto a su club de fans [FOTOS] ¿Evelyn Vela regresó con el padre de sus hijos? Esto dijo la bailarina [FOTOS] Así celebra Evelyn Vela el día de la Virgen de Guadalupe Evelyn Vela aparece junto a su hija y destacan el parecido entre ambas ¿No lo olvida? Evelyn Vela le deseó feliz cumpleaños a Cristian Castro ¡A manos a la obra! Evelyn Vela demuestra que Melissa Klug sí realiza los quehaceres de su casa [VIDEOS] Evelyn Vela a Melissa Klug: "¡Juntas somos dinamita! [FOTOS] Evelyn Vela: "Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros" ¡No la pasó bien! Evelyn Vela reveló que fue víctima de racismo en la cárcelCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi