/ 17:19.Lima, dic. 27. Personal del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) visitó viviendas en 151 distritos para comprobar la veracidad de los domicilios que figuran en los documentos nacionales de identidad (DNI) de 99,098 ciudadanos. Como resultado de estos operativos, detectó que 13,855 personas no viven en la dirección -ubicada al interior del país- consignada en su DNI, al igual que las 33,609 que habían declarado vivir en Lima o Callao. En total, son 47,464 los ciudadanos con datos observados por el Reniec, pues la dirección que figura en su DNI no existe o no es su lugar habitual de residencia. Reniec: no corregir domicilio en DNI generará multa e inconvenientes financieros De esta manera, se señala que aquellas personas cuyos datos han sido observados tienen un plazo de 15 días hábiles-contados a partir de la fecha de publicación- para hacer descargos, presentando un certificado de domicilio expedido por un notario público o un juez de paz. Los ciudadanos que no logren impugnar las observaciones formuladas por el organismo registral, podrían recibir una multa y, en las Elecciones Regionales y Municipales del próximo año, deberán sufragar en el distrito correspondiente al domicilio que figuraba en su DNI antes del domicilio observado. Así se estaría evitando que una persona vote en un distrito donde no reside. La información fue proporcionada por el Gerente de Registro Electoral, Piero Corvetto, quien señaló que los operativos de verificación de domicilio se llevaron a cabo en 19 distritos de Lima y Callao entre el 27 de noviembre y el 12 de diciembre, y en 132 distritos del interior del país entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre. En los siguientes links se podrá encontrar la lista de ciudadanos con domicilios de Lima y Callao que han sido observados. También revisa el buscador de El Peruano. También la lista de ciudadanos con domicilios en el interior del país que han sido observados. Todas las resoluciones referidas a los domicilios observados se encuentran en la página web de la institución (www.reniec.gob.pe), en la sección Registro Electoral / Notificación / Sub Gerencia de Verificación Domiciliaria y Procesamiento / ERM 2018. También en Andina: Mayoría de colegios públicos de Lima y Callao terminará año escolar esta semana https://t.co/SFc6pJspgY pic.twitter.com/FbSJY5OSyW- Agencia Andina (@Agencia_Andina) 27 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi