/ El actor Mark Hamill , quien interpreta a 'Luke Skywalker' en la saga 'Star Wars' , se disculpó -a través de su Twitter- por haber criticado la historia de su personaje en la última película de la saga 'Star Wars: The Last Jedi' .El problema surgió cuando Hamill dijo que él solo quería hacer "una buena película", pero señaló que el director y guionista Rian Johnson había cambiado la historia de su personaje y que "ese no era su Luke Skywalker"."Lamento haber expresado mis dudas e inseguridades en público. Las diferencias creativas son un elemento corriente en cualquier proyecto pero normalmente se mantienen en privado", publicó el actor en su Twitter.I regret voicing my doubts & insecurities in public.Creative differences are a common element of any project but usually remain private. All I wanted was to make good movie. I got more than that- @rianjohnson made an all-time GREAT one! #HumbledHamill https://t.co/8ujJfBuEdV- @HamillHimself (@HamillHimself) 26 de diciembre de 2017 Cabe señalar que luego de dos semanas de su estreno, 'Star Wars: The Last Jedi' ha recaudado cerca de 800 millones de dólares alrededor del mundo, según los datos del portal especializado Box Office Mojo.