/ Hace uno días el cantante Luigui Carbajal publicó un video de su hija durmiendo en su auto, lo que generó el fastidio de Daleshka que este año terminó la secundaria.Pese a que su padre grabó un video pidiéndole disculpas por la broma que le gastó, la adolescente no lo perdonó y se vengó de su padre.Daleshka subió un video de Luigui durmiendo en un mueble, mientras ella fingía meterle el dedo en la nariz. "Muajajajajajajajajajajajajajajaja @luiguicarbajal", escribió la adolescente en su cuenta Twitter.Inmediatamente sus seguidores, familiares, y amigos celebraron su acción. El video registra más de 3 mil reproducciones a dos días de su publicación.Muajajajajajajajajajajajajajajaja @luiguicarbajalUna publicación compartida de DALE 🌸 (@daleshka_carbajal) el Dic 24, 2017 at 10:43 PST😂😂😂😂😂😂Una publicación compartida de Luigui Carbajal (@luiguicarbajal) el Dic 23, 2017 at 12:32 PSTVea también Alexandra Hörler se quiebra al despedirse de 'En boca de todos' [VIDEO] Alexandra Hörler se quiebra en despedida de la conducción de 'En boca de todos' [VIDEO] Rafael Cardozo rompió en llanto durante conmovedor intercambio de regalos [VIDEO] Maluma y J Balvin estarían luchando por cantar el tema oficial de Rusia 2018 ¡Emotivo! 'Luke Skywalker' rinde homenaje a la 'Princesa Leia' a un año de su muerte Este es el tráiler oficial de la película 'No me digas solterona' [VIDEO]Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi