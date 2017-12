/ El congresista de Peruanos por el Kambio y ministro de Vivienda, Carlos Bruce , utilizó sus redes sociales para aclarar que desde el año 2012 siempre ha mantenido la postura de indultar al ex mandatario, Alberto Fujimori .Ante los diversos cuestionamientos por mantenerse en el cargo de ministro de Vivienda tras la decisión del mandatario Kuczynski, el legislador aseguró que los que se dicen "demócratas" no utilizan los insultos como argumentos."Me han dicho que debo renunciar para ser consecuente con mis ideas. Desde el 2012 mi posición no varió tal y como lo demuestran estas publicaciones periodísticas. Respeto opiniones distintas pero no se me ocurre insultar o agraviar como hacen quienes se dicen 'democráticos'", escribió Bruce en su cuenta de Twitter.La publicación del congresista también estuvo acompañada de la portada de Perú21 del 24 de abril de 2017, donde afirmó que " yo liberaría a Alberto Fujimori " , mientras que en 2012 se mostró a favor del indulto en una entrevista con Andina.Me han dicho que debo renunciar para ser consecuente con mis ideas. Desde el 2012 mi posición no varió tal y como lo demuestran estas publicaciones periodísticas. Respeto opiniones distintas pero no se me ocurre insultar o agraviar como hacen quienes se dicen "democráticos". pic.twitter.com/t8epghey5h- Carlos Bruce (@Carlos_Bruce) 27 de diciembre de 2017 Vea también Mercedes Aráoz destinará S/33 millones para reparación a víctimas del terrorismo La acción de un policía limpiando las lágrimas de mujer en protesta se viralizó [FOTO] Ministro de Justicia sobre indulto: "No hay cuestiones ocultas, solo coincidencias" Kenji Fujimori: "Pier Figari y Ana Vega han conspirado contra libertad de mi padre" Ministro Vicente Romero explica fotografía donde aparece junto a Keiko Fujimori repartiendo calendarios Bancada de Peruanos Por el Kambio pide explicaciones por indulto al ministro de Justicia Gino Costa formalizó su renuncia a Peruanos Por el Kambio Mercedes Aráoz: "PPK me ha ratificado su confianza" Vicente Zeballos oficializó renuncia a Peruanos por el Kambio Estas son todas las renuncias que se presentaron al Ejecutivo tras el indulto a Fujimori [FOTOS]Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi