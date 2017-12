/ El ex director de la PNP, Vicente Romero Fernández , jurará en las próximas horas como nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Carlos Basombrío , quien renunció al cargo en medio de los cuestionamientos al presidente Pedro Pablo Kuczynski por el caso Odebrecht.Romero fue director de la Policía Nacional desde el 27 de agosto del 2015 (durante el gobierno de Ollanta Humala) hasta el 11 de setiembre pasado, cuando fue sucedido por Richard Zubiate.Cuando se conoció su salida de ese cargo, el entonces ministro Basombrío señaló que Romero es "un extraordinario general que ha dado muchísimo al Perú, cumplió los dos años que le tocan como director general hace unos días".Oficial asumirá una de las carteras más difíciles del gobierno.Oficial asumirá una de las carteras más difíciles del gobierno (PNP).PNPEl próximo ministro del Interior nació el 7 de diciembre de 1955 en Cajamarca. Es especialista en orden interno, gestión pública y proyectos de inversión. Además, es analista de Inteligencia y licencia do en Administración.Durante sus 38 años de servicio, estuvo en diferentes unidades policiales, por ejemplo en la Dirección contra las Drogas entre los años 2013 - 2014.En el 2015, cuando juró como director de la PNP, junto al entonces ministro José Luis Pérez Guadalupe (PNP)En el 2015, cuando juró como director de la PNP, junto al entonces ministro José Luis Pérez Guadalupe (PNP)Vea también General Vicente Romero será el nuevo ministro del Interior Carlos Basombrío expuso el balance de su gestión antes de irse [VIDEO] Carlos Basombrío invoca a actuar de forma pacífica en marcha contra el indulto Pedro Angulo: "Nunca un indulto ha sido eliminado" [ENTREVISTA] Enrique Bernales: "Indulto ha sido inoportuno" [ANÁL ISIS ] Alberto Fujimori sufrió recaída y continuará internado en la clínica [VIDEO] Solicitan intervención de la Corte Interamericana por indulto a Alberto Fujimori Alberto Fujimori saldría de la clínica mañana por la tarde, según abogado Fernando Rospigliosi: "Es difícil que PPK acabe su mandato en 2021" Bienvenido Ramírez: "Si me expulsan de Fuerza Popular, seré bien expulsado" [ENTREVISTA] Poder Judicial dejó al voto apelación de prisión preventiva dictada contra ejecutivos de socias de OdebrechtCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi